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再戰公職又上榜「關鍵是心態」

聯合報／ 本報記者葉冠妤
林昱成一○三年曾連過普考、一般警察特考、台電雇員三榜，時隔八年再戰高考，順利上榜。圖／林昱成提供
林昱成一○三年曾連過普考、一般警察特考、台電雇員三榜，時隔八年再戰高考，順利上榜。圖／林昱成提供

一○三年普考、一般警察特考、台電雇員考試連過三榜的林昱成，公務員穩妥當了八年，再考取一一一年地特三等一般民政類科，順利「晉級」。他說，上榜關鍵都是心態，唯有下定決心、孤注一擲，讀書才會上軌道。

北市大歷史與地理學系畢業的林昱成，大三就決定往公職邁進。不過他坦言，真正用心面對考試，是在退伍後，當時只花了半年多就考取普考，連練筆的一般警察特考、台電雇員也意外上榜。

林昱成認為，這跟備考心境有關，當時沒有退路，再沒考上就要找工作，抱持著孤注一擲的心態，全力拚拚看。

不過，當他成為公務員後，心態也跟著鬆懈下來，兩年前，又再奮起，開始準備高考。由於已有基礎，這次林昱成只挑兩科專業科目補習，不熟悉法律用語的他，民刑總讀來相對吃力，透過多看擬答、參考法律人書寫方式克服障礙。公共政策則要懂得將學說模型套用到時事分析。

林昱成強調，國考考的是大範圍，不可能靠短期記憶，重點在要在腦中建立知識架構，再連接分支，才能有系統地吸收。

曾花半年全職準備，連過三榜，這次是在職身分，林昱成原本就設定用兩年時間慢慢考，「但也不能說沒有全力衝」他說，放鬆面對，更能發揮實力。

警察 公務員 台電

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