曾連過國考三榜！鬆懈8年又在職考上 他曝光霸榜關鍵

103年普考、一般警察特考、台電雇員考試連過三榜的林昱成，公務員穩妥當了8年，再考取111年地特三等一般民政類科，順利「晉級」。他說，這兩次上榜關鍵都是心態，唯有下定決心、孤注一擲，讀書才會上軌道。

北市大歷史與地理學系畢業的林昱成，不當老師，又想不到其他出路，大三就決定往公職邁進。不過他坦言，當年都在玩社團，沒有太認真準備高普考，最後都以落榜收場。反而是畢業後考上了志願役專業預備軍官班，但林昱成只受訓4個月就放棄。

真正用心面對考試，是在103年初退伍後，林昱成只花了半年多就考取普考，連練筆的一般警察特考、台電雇員也意外上榜。對於自己不鳴則已，一鳴驚人，他認為，跟備考心境有關，當時沒有退路，再沒考上就要找工作，抱持著孤注一擲的心態，全力拚拚看。

不過，當他順利成為公務員後，心態也跟著鬆懈下來，眼見同事考進來、又考出去，「每次看別人上榜，多少有點不甘心」。兩年前，他終於又再奮起，開始準備高考。

由於已有基礎，這次林昱成只挑兩科專業科目補習，不熟悉法律用語的他，民刑總讀起來相對吃力，透過多看擬答、參考法律人書寫方式克服障礙，從模仿他人學起。公共政策則接近行政學，但取向偏操作面，林昱成說，要懂得將學說模型套用到時事分析，用理論闡釋如何執行一個政策。

林昱成說，普考考選擇題，不用讀得太透徹也能作答，但申論題每個字都要自己寫，沒辦法閃躲，偏偏他寫字特慢，考前完全沒花時間動筆寫考古題，光「看」別人寫的編排架構、語法，就直接上考場。他強調，國考考的是大範圍，不可能靠短期記憶，重點在要在腦中建立知識架構，再連接分支，才能有系統地吸收。