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朋友揪團互督促 1年成功上榜

聯合報／ 本報記者葉冠妤
劉庚帆準備監所管理員考試，獲得不少貴人相助。圖／劉庚帆提供
劉庚帆準備監所管理員考試，獲得不少貴人相助。圖／劉庚帆提供

讀書超過十分鐘就想睡覺的劉庚帆，大四準備監所管理員考試時，多虧朋友揪讀書、補習班同學一起討論、老師一對一講解教學，而他自己也努力付出，一年就上榜。

輔英科大資管系畢業的劉庚帆，升大三暑假工讀時，看盡科技廠基層作業員的辛苦，在大三時拚命打工存補習費，打算利用大四準備考公職。不過不愛念書的他，高中成績墊底，大學也只求取得文憑，要提起精神投入長達一年的備考，是場硬戰。

所幸有幾個高中同學、學弟在準備其他考試，大家相約咖啡館讀書、互相督促外，劉庚帆在補習班也獲得不少貴人相助，像是準備警察特考的大學同學，剛好一起上補習班的刑法、犯罪學，兩人會一起討論。備考後期，和特訓班同學組讀書會，補習班老師一對一修正他寫的申論題，提點加強改進之處。

劉庚帆表示，考古題對專業科目非常重要，申論題是決勝負的戰場。他分享，監獄行刑法不要背誦本法，施行細則、受刑人獎勵實施辦法、行刑累進處遇條例等相關法規也都要看，犯罪學則是將理論、內涵當成故事來讀。

原本沒太大信心，沒想到一年就成功上榜。劉庚帆說，讀書難免枯燥乏味，找到隊友一起努力，偶爾聊天紓壓，才不會太單調。但他也強調，每個人都有適合自己的方法，找對方法最重要。

補習 咖啡館 考古

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