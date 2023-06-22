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教師檢定遇到「雷包監考老師」 考場上聊天拍大腿、討論考題解法

聯合新聞網／ 綜合報導
112年度教師資格考試於6月18日落幕，有考生反映，考試期間，監考老師竟然在考場上聊天。圖為師培生參加教師檢定考試畫面，與當事者無關。 圖／聯合報系資料照片
112年度教師資格考試於6月18日落幕，有考生反映，考試期間，監考老師竟然在考場上聊天。圖為師培生參加教師檢定考試畫面，與當事者無關。 圖／聯合報系資料照片

112年度教師資格考試於6月18日落幕，有考生反應，考試期間，監考老師竟然在考場上聊天、發出聲響，更在討論起「非選擇題怎麼解」，而且「聲音不小聲」，看似很專注研究考題，該名考生認為監考老師行徑會影響其考生作答，當場舉手反應，請監考老師不要討論考試內容，但監考老師行徑仍被網友批評「離譜」。

一名考生在Dcard教師版以「#教檢 112教檢遇到雷包監考老師」為題抱怨，教師檢定考試期間，監考老師在講桌上聊天「還愈聊愈起勁」，更用手掌拍大腿發出聲音持續五分鐘干擾考生，直到最後一節，更發覺監考老師竟然討論起「非選擇題怎麼解」，讓該名考生見狀後舉手和監考老師反應「可以請你們不要討論考試內容嗎？聲音會影響其他考生作答」，並質疑國家考試的監考老師應該協助考生、幫忙作弊，怎麼會影響考生？

貼文隨即引發熱議，有網友建議，趁申訴期未到前快檢舉，並且明確記錄考場，以免影響自身權益，以及下一屆考教師檢定的考生們。也有人表明自己擔任過監試委員，工作手冊上都提到「監考時不能有作答題目討論題目的情形，監試委員也不能於考試時間無故交談與監試無關之內容」，如果遇到影響考生權益事情，又不敢和監考委員反應，可以直接到可以直接到試務中心找試場主任申訴。

網友也紛紛表示監試委員很離譜，「討論非選題要怎麼解????什麼鬼???覺得離譜」、「快點檢舉拜託 不然又有人受害」、「今年不檢舉，明年學弟妹就可憐了…」、「支持檢舉..好扯」。最後，該文原PO也更新，已經填完教師資格考試申訴表進行申訴，希望可以幫未來的學弟妹避雷。

教育部 考題 Dcard

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