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考前4個月醒悟 狂練考古題上榜

聯合報／ 本報記者葉冠妤
林儀姍考前四個月幡然醒悟，開始交卷讓補習班老師批改，實力因此大幅提升。圖／林儀姍提供
林儀姍考前四個月幡然醒悟，開始交卷讓補習班老師批改，實力因此大幅提升。圖／林儀姍提供

從台藝大圖文系畢業後，林儀姍未投入相關產業，而是挑戰司法特考。曾陷入無法大書特書考古題的貧瘠期，讓林儀姍一度選擇逃避，直到考前四個月幡然醒悟，乖乖交卷給補習班老師批改，修正盲點、補強弱點，讓她實力扶搖直上，一年就考取四等書記官。

林儀姍歷經畢業製作階段後，體認到不想從事圖文傳播相關工作，想起過去曾懷抱法律志向，畢業後全職準備書記官考試。不過非本科生的她，自主練習在空白試卷上從頭寫起時，才發現只寫得出兩、三行字，挫折感讓她一度逃避，連補習班小考都故意不去。

直到考前四個月，已沒退路，林儀姍只好硬著頭皮寫、再交給老師改，令她意外的是「老師有改沒改差好多」，實力因此大幅提升。她提醒，不要怕丟臉，一定要逼自己寫考古題，也一定要給老師改，有人指出錯誤，讓進度幅度差很大。

林儀姍說，刑法考試題型固定、答題模板制式，有念就有分，民事訴訟法相對抽象，概念環環相扣，必須以巨觀視角來看到整部法的架構，行政法則須仰賴理解、法律概念間的連結性才有辦法作答。

從自我放棄到懸崖勒馬，林儀姍說，最後幾個月用力逼自己，逼出極限是上榜關鍵，想到再多苦撐一年的畫面，就會加倍努力。她建議，壓力大時要適時找人說話、找到抒發方法。

補習 考古 試卷

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