鼓起勇氣換類科 半年奪地特榜首

中山醫學大學應外系畢業的黃韻蓁，畢業後在公職補習班當櫃檯人員，負責介紹考公職優點，最後連自己也被說服，當起國考生。前幾次報考一般民政、行政的她，去年鼓起勇氣轉了個大彎，挑戰地政類科，半年考取地特三等基宜區狀元。她說，最感謝當初願意捨棄大量沉澱成本的自己。

黃韻蓁原本只是要問課程，卻成了補習班員工，向無數學生推薦考公職的好處，也讓她更心生嚮往，於是離職專心備考。先後選考過一般民政類科、一般行政，卻全失利。由於媽媽是地政相關公務員，黃韻蓁也注意到地政類科競爭人數相對少，決心轉考地政類科。

身為門外漢，她每天追趕課程進度，每堂課都看完兩輪，確保理解通透、完全吸收，也因時間有限，幾乎沒動筆寫申論題，只靠大量瀏覽歷屆試題、參考擬答，一天最多可看過六、七十題。

她指出，像土地經濟學、不動產估價這兩科都需要算數學，觀念正確了，再從歷屆試題掌握考試題型；民法專攻物權，土地政策除關注相關新聞，也會定期追蹤地政學者臉書，多方搜集見解。

當初鼓起勇氣跨轉地政，讓黃韻蓁備考期間惶惶不安，幾乎每天以淚洗面。她說，國考這條路，最大的痛苦就是不知何時才能上岸，但她不斷鼓勵自己再試試。她也想告訴還在苦海中的考生們，崩潰時就給自己一小段時間充電休息，「努力跟堅持都會有價值」。