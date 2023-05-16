ChatGPT也能準備國考？昔公務員3招快速備考 網驚：要確定欸

公職鐵飯碗人人搶捧，國考準備起來卻相當不容易。一名過去曾為公務員的網友在Dcard發文分享，如何結合現下最夯AI聊天機器人「ChatGPT」，在巧妙的運用下快速準備國考，引起網友們正反論戰。

原PO舉出三種運用ChatGPT備考招式，首先是掌握申論題答題架構，先將申論題傳給ChatGPT，根據ChatGPT回傳的答題框架來強化自己的申論能力。再者，同樣的概念也可運用在作文上，將作文題目傳給ChatGPT，ChatGPT會回傳一份文情並茂、字字珠璣的長文，考生就可藉這篇作文了解寫作的格式及框架。

原PO表示，ChatGPT還可協助釐清錯題觀念，第三招就是將不清楚的問題傳給ChatGPT，並依據ChatGPT回傳的解題思路釐清自己不懂的觀念。貼文一出，網友們讚道，「用ChatGPT練申論真的讚」、「完全沒想到能用ChatGPT練申論」、「作文很需要ChatGPT擬稿~尤其（國考）再改成2篇作文好圈叉~馬上來試用看看~謝謝」。

但也不乏批評聲浪，「ChatGPT很常給錯誤資訊，妳要確定欸」、「申論或專業ChatGPT本身就考不上，作文還可以，除非妳給它答題的重點，它再幫妳撰文，這也是個方向」、「我也想過用ChatGPT練申論，撇除計算能力真的超容易出錯外，很多理論都會有錯，果斷放棄自己翻書來練比較有效率」、「ChatGPT的答案不見得正確，尤其是專業科目」。對此，原PO則提醒，她所提出的方法，適用於在書中找不到答案、開放式問答的題目。