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國營領28K難升遷 跳高考好時機？網分析一面倒：後期薪水超越

聯合新聞網／ 綜合報導
公職、國營工作環境穩定，是人人搶捧的「鐵飯碗」。圖／聯合報系資料照片
公職、國營工作環境穩定，是人人搶捧的「鐵飯碗」。圖／聯合報系資料照片

公職、國營事業工作環境穩定，是人人搶捧的「鐵飯碗」。不過，一名任職於國營企業的網友在Dcard發文詢問，透露自己因為薪水及職場前景，正在掙扎是否要投入高考、轉當公務員，引起網友們熱烈討論。

原PO剛考上某國營行政雇員，薪水加上全勤獎金總計近32K、實領28K，本來就對高考人事行政蠻有興趣的，又看到明年考科減少，因而打算報考。原PO解釋為何不考國營企管職，表示自己對經濟學真的沒轍，對於工作內容也沒有太大興趣，因此針對國營的去留，她分析了幾點優劣。

原PO指出，現職離住家距離還行，單位還不錯、同事主管人很好，加班有加班費，一個月加班時數通常僅10至12小時，不過部門風氣通常每幾年會換一次工作內容，且沒辦法升主管、職位非常難轉調，勞保不知何時會倒沒保障；相較之下，高考人事一考進去就有50K，也有更多不會被扣薪的假期，年限到好轉調、易升遷。

貼文一出，網友們一面倒，認為國營還是贏高考，「雇員贏高考啊，為啥要跳」、「推國營，身邊還有幾位高考朋友辭職跳國營的」、「怕勞保倒那怎麼不怕公保倒？考慮錢的話，國營>高考」、「行政僱員跟高考人事比一定是高考好，但妳的狀況是已經考上，而且又在好單位又離家近，我認為這可遇不可求，是我的話不會再考」、「現職繼續做啦，那是妳現在才剛入職等數低才會想東想西，前期撐一下後面就不錯啦，我以前6等7等也跟妳一樣想考高考想拚職員，覺得應該再往上才對，後來前輩開導後這些想法就沒了，反而是利用下班時間搞副業+研究投資，這效益遠大於妳再考其他考試」。

另一方面，網友直呼高考人事職其實並無想像中的「涼」，「不知道為什麼大家都覺得人事很輕鬆，人事超級超級累，常常加班還做不完…」、「我人事的朋友在二級單位每周加班，平日也加假日也加，過年快收假那周日問要不要去玩，他說他可能要加班沒辦法約」；但也有人舉反例，力挺原PO轉投入高考，「當然是高考人事好，國營薪水這麼低。我人事朋友在區公所，五點準時下班，要忙時很忙、要閒時很閒 ，完全沒看過他加班」。

對此，有內行精算國營和高考的薪水差異，直言「高考跟（國營）行政僱員做到65歲，領得差不多」，前期高考贏、後面僱員超越，且僱員薪水保底的天花板會比高考保底高一些，加上獎金的部分，僱員也會比高考多，因此建議原PO，在職可先考高考看看，反正僱員下班時間很多，可以慢慢準備考試，最後看上了什麼單位再來抉擇。

高考 公務員 職場 考公職 Dcard

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