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國考數位化 今年先增中醫師、明年納護理師

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導

國民黨立委謝衣鳯、民進黨立委鄭運鵬昨在立院司法及法制委員會質詢國考數位化議題，考選部長許舒翔答詢，會視情況考量適切性，研議逐步納入；國考數位化今年擬增加中醫師考試，明年納入護理師、營養師等考試。

許舒翔答詢指出，電腦化測驗部分，民國一一四年度將納入語言治療師、聽力師，一一五年度預定納入牙體技師、驗光師、驗光生，一一六年度可能國防法務官就會納入進來，一一七年度可能社工師、法醫師等會視系統穩定性等施行情況，考量是否逐漸納入。許舒翔表示，國考數位化要面臨的不只考場設備問題，還有人力問題，目前要再擴充考區，人力編制也需要再做調整。準備好的話，一年前會對外宣布。

至於線上申論題如何保證國考考試的公正性？許舒翔說，考生可提出筆試申請，會逐步推動，保障各類、各地考生權益。

醫師 中醫

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