鴻海績效考核引入公務體系？郭台銘昔言論 網揭2殘酷事實打臉

爭取國民黨2024年總統提名，鴻海集團創辦人郭台銘近日全台跑透透，同時提出多樣政見。然而，Dcard上有網友翻出郭台銘昔日言論，4年前參與國民黨總統初選，他同樣以創辦鴻海的經驗，欲將私人企業績效考核制引入公務體系，誓言替人民做事，再次掀起網友討論。

《ETtoday新聞雲》2019年報導，對於當選總統後如何提升政府效率，郭台銘說要拿出經營私人企業的精神來管理政府，像是私人企業有很多打考績的制度。以鴻海為例，假設員工收入是100%，其中只有50％到55％是薪水，其餘45％則是獎金，每個人薪水多寡是浮動機制，他認為公務人員應該引進這套制度，透過考核以績效為導向，提升行政效率。

昔日政見被翻出，也在Dcard公職板掀起熱議，網友們一面倒認為政策不可行，第一關便會面臨「績效定義」。「先不提打考績有多主觀，就算都能客觀打考績，你要怎麼決定績效？一個地區一直發生火災，消防隊一直出動；另一個地區都沒火災，消防隊都沒出動，哪個算績效好？」、「公部門有很多產出是無法量化的，所以運行上會比較困難」、「那你績效目標怎麼訂？」、「如果警察罰單開太少，績效太差要扣薪的話，苦的是民眾吧」、「人民申請案件、工程採購案...沒人想做，然後亮點計劃一人承辦、九人核稿、十人敘獎，再之後就是把辛苦的基層科員砍半薪裁員，因為他們的業務不賺錢、沒亮點」。

網友點出第二爭議關鍵，則在於「誰」來考核績效，恐引起勾結或不公等情況。「先引入基層評鑑考核長官機制，再來囉哩八嗦」、「政治力介入績效有沒有解？」、「以後績效能好的都是皇親國戚成員，小卒繼續當免洗工，政客講的話聽聽就好」、「如果是總統負責打考績可以，問題打考績的是單位主管，可以被關說或被施壓的」、「結果大概就是只有一堆很會做人、愛裝忙、做事沒效率的廢物考績好」。

有過來人指出，現在一堆單位現編比嚴重不足，行政效率當然差，以前的時代效率不好可能是因為怠惰，但現在根本是服務項目太多人卻不夠，「為什麼？因為工作變多、薪水沒漲，福利還一直砍」；不過也有人認同郭台銘的想法，「公家機關要完全引用私人的那一套考績制度有一定的難度，但是我贊成將部分的管理觀念帶進公部門，例如雙向考核制度等」。