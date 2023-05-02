年輕公務員未來會如何？網嘆只能靠1事：不然連養老院也不收

被視為「鐵飯碗」的公務員一職似乎不再人人稱羨，有網友發文，表示公務員福利不如過往，考績制度也讓人無所適從，納悶「年輕公務員未來到底如何？」文章一出，引來許多網友感嘆，「南部還是可以啦，台北就是輕貧階級」、「大概就是樹懶化」。

有網友在PTT發文，表示年改後，公務員福利不如以往光彩，7月公教人員退撫新制上路後，更將改為「確定提撥制」，「跟勞保一樣使用個人帳戶，還強制提比勞保多」。原PO也提到，考績制度讓新人無所適從，延後退休則是導致「很多老屁股占著茅坑不拉屎」，因此納悶「現在的年輕公務員未來到底如何？」

文章一出，掀起網友討論，「退休新制廢到笑，考公務員還不如去考國營事業」、「新制退撫領完還有1個月1萬多的公保年金，30年後吃吃泡麵過日子還是夠吧」、「南部還是可以啦，台北就是輕貧階級」、「未來大概就是樹懶化」、「以後開始擺爛了吧」、「還是會很多人去考，不過程度會下降很多」、「就是祈禱自己投資有賺，不要成為股市的韭菜，不然以後連養老院也不想收你」。

有網友則回文推測，7月改制後，再隔兩、三年，當大家都知道是什麼制度，就會開始國軍化，招不滿，「各單位開始降低標準招人，各單位列入招生評核，每個單位要安排一些外面人報名考試；一些政客會安排不做事的約聘雇進來」。