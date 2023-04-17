國考數位化 司法考試申論題擬2025年改線上測驗

民進黨立委鄭運鵬今天在立法院司法及法制委員會質詢時提及國考數位化議題，他指出，接到司法人員考試考生建議，律師、司法官考試申論題都要用手寫，但法院、地檢要收的文件都是電子化，問何時才能改電腦作答？考選部長許舒翔答詢，預定2025年開始。

鄭運鵬指出，像專技人員，如土木技師等，連繪圖都電腦化了，法院、地檢要收的文件都是電子化的，「申論題他們（考生）說寫到手起水泡，考前寫到要貼藥膏才能考試上陣」。

許舒翔表示，申論題用線上作答，這部分從去年開始，由心理師先開始做；律師的第二試申論題，預定在2025年開始實施。鄭運鵬問為什麼明年不能實施？

許舒翔答詢，因為要考量現在系統是不是穩定。律師報考人數量比較大，比心理師多；目前規劃2025年開始，但這部分也牽涉到考生接受度。