退撫新制7月上路！他指1關鍵「還考公務員嗎」 過來人給建議

職場上的工作選擇很多，其中公務員被認為薪水穩定又有保障，因此許多父母都鼓勵孩子走上這條路。不過，一名網友在網路上發文，表示公務員的退撫制度改革後變很爛，從「確定給付制」改為「確定提撥制」，由公務員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，因此好奇詢問「公務員是不是真的不建議考了？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨（13）日一名網友在PTT上以「公務員是不是真的不建議考了？」為題發文，原PO認為公務員的退撫制度改革後很爛，「退休金還要自己繳耶，這樣跟勞保有什麼不一樣？勞工可以靠自己去提高薪水天花板，公務員都死薪水要努力什麼？」原PO指出今（2023）年7月後才當公務員的人都一律採取新制，導致公職版的人氣似乎大幅下降，「當公務員就是為了退休金而已啊，公務員是不是真的不建議考了？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「新制你的所得是扣繳在自己帳戶內，問題是新制那本來就跟勞退沒兩樣」、「現在公務員的待遇已經不適合認真努力的人了」、「公保退撫都要自付35%，勞保自付只要20%，而且退休領一樣，現在只有笨蛋會去考公務員了」、「我是現職高考年資10年，最近重開求職網站找工作了」、「新制比照勞保，但加班費不比照勞工，還有一堆限制，連勞動節都沒放假」。

也有網友指出，「非理工科建議還是要考，真心不騙」、「文組跟生科照樣首選，理工的確不用屈就」、「文組還是要考，文組你不當師字輩的，就是只有國考好」、「考上就過退休生活，不香嗎？」、「考上就躺平了，賺再多錢也買不到生活品質和自由時間，除了幾間上市上櫃公司，沒多少工作能像公家這麼遵守勞基法」、「公職還是相對穩定」、「至少公務員的生活品質還是贏大部份勞工」。