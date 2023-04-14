快訊

影／桃園2歲童害怕到幼兒園 家長扮柯南驚見孩子成人肉拖把

影／法國反改革抗議延燒！示威民眾「揮舞信號彈」衝入LVMH總部

情色片女王驚傳病逝享壽70歳　死訊遭封口半年

退撫新制7月上路！他指1關鍵「還考公務員嗎」 過來人給建議

聯合新聞網／ 綜合報導
今年7月1日起，新進公務人員採行退撫新制，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
今年7月1日起，新進公務人員採行退撫新制，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

職場上的工作選擇很多，其中公務員被認為薪水穩定又有保障，因此許多父母都鼓勵孩子走上這條路。不過，一名網友在網路上發文，表示公務員的退撫制度改革後變很爛，從「確定給付制」改為「確定提撥制」，由公務員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，因此好奇詢問「公務員是不是真的不建議考了？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨（13）日一名網友在PTT上以「公務員是不是真的不建議考了？」為題發文，原PO認為公務員的退撫制度改革後很爛，「退休金還要自己繳耶，這樣跟勞保有什麼不一樣？勞工可以靠自己去提高薪水天花板，公務員都死薪水要努力什麼？」原PO指出今（2023）年7月後才當公務員的人都一律採取新制，導致公職版的人氣似乎大幅下降，「當公務員就是為了退休金而已啊，公務員是不是真的不建議考了？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「新制你的所得是扣繳在自己帳戶內，問題是新制那本來就跟勞退沒兩樣」、「現在公務員的待遇已經不適合認真努力的人了」、「公保退撫都要自付35%，勞保自付只要20%，而且退休領一樣，現在只有笨蛋會去考公務員了」、「我是現職高考年資10年，最近重開求職網站找工作了」、「新制比照勞保，但加班費不比照勞工，還有一堆限制，連勞動節都沒放假」。

也有網友指出，「非理工科建議還是要考，真心不騙」、「文組跟生科照樣首選，理工的確不用屈就」、「文組還是要考，文組你不當師字輩的，就是只有國考好」、「考上就過退休生活，不香嗎？」、「考上就躺平了，賺再多錢也買不到生活品質和自由時間，除了幾間上市上櫃公司，沒多少工作能像公家這麼遵守勞基法」、「公職還是相對穩定」、「至少公務員的生活品質還是贏大部份勞工」。

公務員 薪水 PTT 退休金

延伸閱讀

才到職三個月就升遷！ 1原因讓她超崩潰：有被騙的感覺

上班前4分鐘請生理假「慘遭主管駁回」 網指1關鍵：基本尊重

面試主考官咄咄逼人「惹哭所有應徵者」 3天後卻有意外結果

少數人知道的「年薪百萬工作」 內行人大讚：還不用加班

相關新聞

退撫新制7月上路！他指1關鍵「還考公務員嗎」 過來人給建議

職場上的工作選擇很多，其中公務員被認為薪水穩定又有保障，因此許多父母都鼓勵孩子走上這條路。不過，一名網友在網路上發文，表示公務員的退撫制度改革後變很爛，從「確定給付制」改為「確定提撥制」，由公務員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，因此好奇詢問「公務員是不是真的不建議考了？」而貼文曝光後也掀起討論。

高考失利不氣餒 拚上地特榜首

成大念到差點被二一，技術性休學、轉系的賴俊凱，曾當過大賣場搬運工、速食店服務員、候選人助理，畢業後準備高考一般民政類科，...

成大休學轉系到賣場搬貨…他4個月進步13分 拼地特榜首

成大念到差點被二一，技術性休學、轉系的賴俊凱，曾當過大賣場搬運工、速食店服務員、候選人助理，畢業後準備高考一般民政類科，...

宮格筆記法歸納重點 他自信上考場

政大公行系的陳柏均，因身障生身份，曾受教育資源的協助，大學在教務處工讀、偏鄉教育輔導團的經歷，讓他更堅定跨入教育行政領域...

他用「宮格筆記法」 累積戰果 帶著信心考取地特

政大公行系的陳柏均，因身障生身份，曾受教育資源的協助，大學在教務處工讀、偏鄉教育輔導團的經歷，讓他更堅定跨入教育行政領域...

大葉大學3學生考取這證照 跨過就業月薪60K門檻

根據我國民間求職網站統計，考取CNC乙級證照的人月薪60K。大葉大學機械與自動化工程學系學生王陳翔、張永昕、邱有義，畢業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦