他用「宮格筆記法」 累積戰果 帶著信心考取地特

政大公行系的陳柏均，因身障生身份，曾受教育資源的協助，大學在教務處工讀、偏鄉教育輔導團的經歷，讓他更堅定跨入教育行政領域。陳柏均分享自己採用宮格筆記法，整理的資訊更一目瞭然，不同論述、觀點可互為比較，也能隨時更新、添補，「筆記是個人讀書的累積與成果」，筆記做得越完備，上考場越有信心。

從大三下開始準備國考，陳柏均說，幾乎從未接觸過教育專業科目，像是教育統計與測驗、教育心理學即便上了一輪補習班課程，還是摸不著頭緒，憑藉勤寫考古題、多問老師問題，才漸漸從考古題掌握到出題方向。他認為，前期讀書要定時，不可三天打魚兩天曬網，後期再多排點時間練習題目、熟悉手感。

講述各國教育制度的比較教育，他建議可多翻閱國教會期刊、關注各國教育改革趨勢，教育部國際及兩岸教育司網站上也有許多統整資料可以參考。至於教育哲學，陳柏均則進一步買專書來看，比如伍振鷟主編的教育哲學、蘇有明的當代教育思潮等，從原典貼近教授們的研究領域，從中尋找可運用的素材。

去年高考失利後，陳柏均找到一起奮鬥的戰友，每天相約圖書館，互相切磋、督促，既是競爭關係，也彼此鼓勵，讓他受益良多，他也深感「讀書時間跟結果成正比」，讀書時間、練題目的多寡、知識的累積，都會影響最終表現。除此，直面弱點，多花心力跟弱科相處，也讓陳柏均在地特扳回一城。

筆記也是重要一環。陳柏均說，筆記猶如讀書的最終戰果，有別於傳統的條例式作法，他使用宮格筆記法，讓資訊更為一目瞭然，平常也會參照國考作答寫法，以標題整列，並隨時把寫考古題學到的重點添補進去，將遺漏的重點做系統化整理，看著自己平日累積的戰果，上考場也更有信心。