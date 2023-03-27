大葉大學3學生考取這證照 跨過就業月薪60K門檻

根據我國民間求職網站統計，考取CNC乙級證照的人月薪60K。大葉大學機械與自動化工程學系學生王陳翔、張永昕、邱有義，畢業前夕考取CNC銑床乙級證照，如同拿到就業60K的保證書，不禁眉開眼笑。

「這是我的第一張乙級證照。王陳翔今天說，剛開始練習時不熟悉整個流程，常常會遇到問題「卡」住，指導老師劉明宗很細心地帶領學生一步步練習，幫他慢慢上手，最後通過證照考試，他相信擁有證照會更有求職優勢。

張永昕除了課程學習，也利用課餘時間接受老師指導準備乙級證照考試，練習過程中學習操作繪圖軟體。他說，考取CNC銑床乙級證照有助於求職，他收穫很多，對未來就業很有信心。

勞動部中華民國技術士技能檢定CNC銑床乙級證照考試分成兩階段，第一階段考題先公開，考生通過後，參加第二階段考證，大葉機械系這次5名學生報考，3人通過，考取率六成。

王陳翔等學生跟著機械系助理教授劉明宗，學習電腦輔助製造課程與數控工具機實習，練習CNC銑床相關技術。

劉明宗說，CNC是電腦數值控制（numerical control, computer numerical control）證照可對應機械、工具機、精密加工產業的人才需求，應用範圍比其它機械類的證照更廣，他大鼓勵學生報考乙級技術士證照。

機械系講師楊凱安說，CNC銑床乙級技術士考試的術科包括手寫程式碼及繪圖轉程式碼，要在規定時間內完成指定加工尺寸才能通過，根據104人力銀行分析，具備CNC程式編寫能力的求職者，CNC薪資可達新台幣6萬元以上。