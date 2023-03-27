快訊

吃到飽buffet「饗食天堂」客人吃15分鐘就走超傻眼？ 網曝：這種人超多

本週「血型+生肖」財運排行！第一名組合「等錢上門」忌動歪腦筋

沒症狀就不用量血壓？圖解高血壓危害：身體多重器官都會受損

大葉大學3學生考取這證照 跨過就業月薪60K門檻

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學機械系助理教授劉明宗（中）指導學生操作模擬機。圖／大葉大學提供
大葉大學機械系助理教授劉明宗（中）指導學生操作模擬機。圖／大葉大學提供

根據我國民間求職網站統計，考取CNC乙級證照的人月薪60K。大葉大學機械與自動化工程學系學生王陳翔、張永昕、邱有義，畢業前夕考取CNC銑床乙級證照，如同拿到就業60K的保證書，不禁眉開眼笑。

「這是我的第一張乙級證照。王陳翔今天說，剛開始練習時不熟悉整個流程，常常會遇到問題「卡」住，指導老師劉明宗很細心地帶領學生一步步練習，幫他慢慢上手，最後通過證照考試，他相信擁有證照會更有求職優勢。

張永昕除了課程學習，也利用課餘時間接受老師指導準備乙級證照考試，練習過程中學習操作繪圖軟體。他說，考取CNC銑床乙級證照有助於求職，他收穫很多，對未來就業很有信心。

勞動部中華民國技術士技能檢定CNC銑床乙級證照考試分成兩階段，第一階段考題先公開，考生通過後，參加第二階段考證，大葉機械系這次5名學生報考，3人通過，考取率六成。

王陳翔等學生跟著機械系助理教授劉明宗，學習電腦輔助製造課程與數控工具機實習，練習CNC銑床相關技術。

劉明宗說，CNC是電腦數值控制（numerical control, computer numerical control）證照可對應機械、工具機、精密加工產業的人才需求，應用範圍比其它機械類的證照更廣，他大鼓勵學生報考乙級技術士證照。

機械系講師楊凱安說，CNC銑床乙級技術士考試的術科包括手寫程式碼及繪圖轉程式碼，要在規定時間內完成指定加工尺寸才能通過，根據104人力銀行分析，具備CNC程式編寫能力的求職者，CNC薪資可達新台幣6萬元以上。

機械系主任陳昭雄指出，大葉機械系理論與實際並重，因應產業需求培養相關人才，獲教育部109年度工具機教學設備更新計畫補助，建置CNC模擬機實驗室與實習工廠，幫助學生取得專業證照拓展職涯面向。

大葉大學機械系陳昭雄主任（右三）恭喜學生王陳翔等三人考取CNC乙級證照。圖／大葉大學提供
大葉大學機械系陳昭雄主任（右三）恭喜學生王陳翔等三人考取CNC乙級證照。圖／大葉大學提供

CNC 求職

延伸閱讀

中職／月薪百萬等級期待 江少慶和王維中的關鍵年

高醫大攜手12醫校 一條龍培育咀嚼吞嚥健康產業人才

中職／桃猿林立三年複數約細節出爐 陳俊秀月薪大砍20萬

彰化市延平里人口1萬2千 要求增劃里鄰減輕負荷

相關新聞

大葉大學3學生考取這證照 跨過就業月薪60K門檻

根據我國民間求職網站統計，考取CNC乙級證照的人月薪60K。大葉大學機械與自動化工程學系學生王陳翔、張永昕、邱有義，畢業...

3度落榜愈挫愈勇 奪地特榜首

畢業於高雄醫學大學運動醫學系的李宇展，在學校擔任運動防護員，但一年一聘，相對沒保障，工作一年後，李宇展便開啟了國考的漫漫...

連3年落空...九局下半 他再見一擊 奪地特榜首

畢業於高雄醫學大學運動醫學系的李宇展，同學散落在學校、業餘或職業球團、國家隊擔任運動防護員，他也不例外。但在基層學校的運...

高中學歷「選普考還國營？」 過來人推1出路：好考面試又簡單

每個工作需要具備的條件都不同，有些會要求一定程度的學歷證明，有些則是需要專業技術。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「如果學歷只有高中，應該考普考還是國營？」貼文曝光後也掀起討論，許多過來人都推薦國營這條出路。

人才流入企業 工程類公職奇缺

鐵飯碗沒人要捧？二○二二年特種考試地方政府公務人員考試日前放榜，總到考率僅六成、及格率也僅一成不到，許多類科未招滿，甚至...

考地方特考練筆 靠寫作力拿榜首

目標放在今年七月高普考人事行政的薛力慈，只把去年底地方特考拿來練筆，不但意外上榜，還拿下高雄市榜首。她分享，申論題作答考...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦