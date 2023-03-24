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連3年落空...九局下半 他再見一擊 奪地特榜首

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
身為運動防護員的李宇展，邊工作邊準備國考，體育行政歷來開缺少，他連三年與上榜錯過，最後總算考上地特桃園市狀元。圖/李宇展提供
身為運動防護員的李宇展，邊工作邊準備國考，體育行政歷來開缺少，他連三年與上榜錯過，最後總算考上地特桃園市狀元。圖/李宇展提供

畢業於高雄醫學大學運動醫學系的李宇展，同學散落在學校、業餘或職業球團、國家隊擔任運動防護員，他也不例外。但在基層學校的運動防護員一年一聘，相對沒保障，工作1年後，李宇展便開啟了國考的漫漫長路。由於體育行政歷年缺額屈指可數，李宇展必須拿下名列前茅的戰績，才能穩進錄取安全區，歷經3年征戰、落敗、再開戰局，今年終於拿下地特桃園市榜首。

體育行政歷年開缺都個位數，李宇展109年首次考高考，考了第11名，但當年只開7個缺，地方特考全台就北市1個缺，而他考了第10名。隔年，他自認分數有長足進步，晉級到第9名，無奈最後就算增額，也只錄取5人，地特甚至沒開出半個缺。

僧多粥少，要上榜就必須躋身到前幾名，李宇展只能不斷推進。去年考完高考，他自認都會寫，「應該是穩了」，最後排名卻退步到第12名，讓他認知到人外有人、天外有天，「拚到這個程度，還上不了。」但也因為都拚到這裡了，更不能讓前面的努力白費，他繼續邊工作、邊準備考試。

體育行政與管理是李宇展認為最難纏的科目，除了多參考台師大鄭志富老師的著作，也得緊跟體育署政策，除了基本款的體育運動政策白皮書，還要關注相關法令修正、計畫更新等資訊，每3個月出一次的「國民體育季刊」則必須定期閱讀，有些時事考題可從裡面找到。

熱愛各類職業運動的他，念起運動社會學最有心得。身為資深球迷，從社會學角度切入職業運動信手捻來，除了運動的歷史脈絡，不同理論分析運動的發展興衰；世界體育史則是當歷史故事看，他笑稱「看球可不是看假的。」

由於沒有法律底子，李宇展花最多時間念行政法，實務見解、判決、大法官解釋都要更新，他備上一本活頁筆記，隨時新增實務見解，他指出，訴願、救濟是考題大熱門。

「把自己當運動員一樣訓練，平常就要想臨場實戰」李宇展分享做筆記當下，就會預設會不會變成考題、會怎麼考、該怎麼回答，以此作為筆記的架構，畢竟考卷發下來時，不可能有時間再慢慢推敲、組織。

高考三度落榜，李宇展說，重點是難過之餘的檢討改進，為下一次考試做好準備，心裡想著「就快輪到我上榜了！」

李宇展小檔案。
李宇展小檔案。
地特三等體育行政報考資訊。
地特三等體育行政報考資訊。

運動 體育 考題

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