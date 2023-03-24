高中學歷「選普考還國營？」 過來人推1出路：好考面試又簡單

每個工作需要具備的條件都不同，有些會要求一定程度的學歷證明，有些則是需要專業技術。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「如果學歷只有高中，應該考普考還是國營？」貼文曝光後也掀起討論，許多過來人都推薦國營這條出路。

今（24）日一名網友在PTT上以「學歷只有高中，最好出路是普考還國營？」為題發文，原PO提到現在大多數人都有大學學歷，導致只有高中學歷的人，找工作就會相對困難。因此，原PO認為不用面試的國考就是好選擇，高中學歷的人可以參加初等考試和普考，還有部分國營企業只要高中學歷就能參加，只是有些需要面試，「國營跟普考，你們會選啥當目標？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「考張職業大客車駕照，各家客運公司搶著要」、「水電學徒很賺」、「回去唸大學，弄個夜間部也好，不然以後也沒辦法升遷」、「年輕的話去考警專，老了考土木」、「各種大型車的薪水都不少，而且又不難」、「學歷不高就直接創業」、「到處是工作機會，不讀書不考試也是有出路」。

許多過來人推薦國營這條出路，「國營錢比較多」、「國營很好考，面試也很簡單，比外面私人企業客氣多了」、「考國營，高考要大學學歷，普考不值得考」、「當然是國營」、「國營啊，普考薪水低，而且工作環境又差」、「當然國營，朋友說一堆科大考進去，發現程度跟以前國中差不多」、「雖然國營起薪低，但是後面會比普考高薪」。