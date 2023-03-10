為玩音樂考公職太輕忽2度落榜 他最後靠1招逆轉勝

多才多藝的馮晨峻，因為想擁有穩定收入來支持自己繼續玩音樂、拍影片，從政大政治系畢業後，他把目光放在考取公職，但名校光環反而讓他輕忽國考，連兩次落榜，第三次他終於拿出破釜沉舟的決心面對，靠寫歷屆試題提升實力。熬過時間一點一滴流逝的煎熬，才拿下考取原民特考一般行政榜眼，他提醒「真的要考，就要認真準備，擇你所愛。」

大學沉浸在音樂性社團的馮晨峻，畢業後想找一份能支持興趣的穩定工作，但他坦承，起初把國考想得太簡單，第一年補習邊播放課程影片、邊做自己的事，毫不意外地落榜。第二年認真度有提升，最後還是差兩分榜上有名，爸媽開始勸退他，但馮晨峻心底明白自己還沒到破釜沉舟的狀態，還能再拚拚看，努力說服父母讓他再考一次。

但第三年反而是最多外務紛擾的一年。馮晨峻談了一場戀愛，卻因無法一心二用，分手收場，外婆更在考前一個月過世，當時在最後衝刺階段的他，只能每天強忍情緒繼續念書。

「只要肯花時間寫題目，分數不會太低！」回想當時每天光跟考試搏鬥就精疲力盡，連在跑步機上運動都在做歷屆試題，馮晨峻說，前兩年他自認只要概念清晰，就足以應付考試，懶惰刷題目，考試當下才驚覺技能不堪用，深感若缺乏實戰經驗，臨場很容易陣亡，第三年他才乖乖就範，每天認份寫題。除此，還要跟時間做好朋友，若能好好利用時間，維持自律，讀書進度就不會落拍。

馮晨峻說，行政法繁雜，他不過度執著聽懂每一個細節，掌握八成即可，再透過寫題目加深印象、檢視盲點，因選擇題沒有容錯空間，就是不斷寫題目、訂正改錯，但他不特別背法條，「只要多寫題，累積經驗就會了。」

做題目、心志堅定，是馮晨峻逆轉上榜的關鍵，他強調「心態建立起來很重要」，若不夠堅定，很容易被外界變動影響，一年的時間可以做很多事情，要知道自己在幹嘛，別浪費掉了。