他不考公職「當水電工」長輩氣瘋 網反讚未來樂歪：轉國營高分過

公務員工作性質穩定、福利好，不少家中長輩力勸晚輩一搶「鐵飯碗」。不過，Dcard一名網友卻分享，堂弟因人生規畫，和長輩勸他考公職的心願背道而馳，意外引起家庭革命，掀起網友熱議。

原PO說道，堂弟今年將從私立大學畢業，家人一直鼓吹他去考公務員，瘋狂和他說外面市場不好、工作不好找、無薪假等，認為公務員可以保障一生，可去考取監所管理員，更著魔似地逼迫堂弟補習、念書。

談及堂弟的未來規畫，原PO表示他自知能力不足，因此已找好認識的水電師傅，待他當完兵後就會收他為徒，薪資也都談好了。原PO表示，如今卻見家族的親人和堂弟吵翻，也會不斷找原PO抱怨堂弟「不去考公務員，當什麼水電工」，讓他不知該如何是好。

貼文一出，網友們多認同堂弟的想法，「水電很好的職業啊！專業水電很難找，超級搶手的」、「賺得多且有認識的幫，絕對選水電吧」、「水電工可以賺得比監所管理員多」、「技術類的工作未來才搶手」、「通常沒有任何專業能力的老人家都很推公職，因為不會被裁員，他們只在乎這個而已」。

不過也有部分人認為，水電工屬於體力活，公職的穩定性確實還是一大優點，「但是我爸做水電的還是鼓勵我們去考公職」、「+1，家人也是水電+管線，但都希望去考公職，可能是太操太辛苦了，也有上了年紀撐不住的，並不是每個人的身體條件都適合」、「如果家人幫忙出錢考試，那是真的蠻爽的」、「我爸說上了年紀+有家庭就會知道公職的好」。

對此，則有網友給出能滿足堂弟和家人的「最佳解」，建議堂弟做水電期間可順便考證照，真的撐不住再考公職。網友表示，國營雇員有水電相關職位，非常缺實戰經歷的人，面試直接打高分，之後若真的考上，工作上只需處理一些小事情，「簡直爽到歪頭」。