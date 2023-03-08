快訊

藍營總統人選預計「這時」產生？ 黃健庭：朱立倫表明他不納入民調

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他不考公職「當水電工」長輩氣瘋 網反讚未來樂歪：轉國營高分過

聯合新聞網／ 綜合報導
公務員工作性質穩定、福利好，不少家中長輩力勸晚輩一搶「鐵飯碗」。示意圖／Ingimage
公務員工作性質穩定、福利好，不少家中長輩力勸晚輩一搶「鐵飯碗」。示意圖／Ingimage

公務員工作性質穩定、福利好，不少家中長輩力勸晚輩一搶「鐵飯碗」。不過，Dcard一名網友卻分享，堂弟因人生規畫，和長輩勸他考公職的心願背道而馳，意外引起家庭革命，掀起網友熱議。

原PO說道，堂弟今年將從私立大學畢業，家人一直鼓吹他去考公務員，瘋狂和他說外面市場不好、工作不好找、無薪假等，認為公務員可以保障一生，可去考取監所管理員，更著魔似地逼迫堂弟補習、念書。

談及堂弟的未來規畫，原PO表示他自知能力不足，因此已找好認識的水電師傅，待他當完兵後就會收他為徒，薪資也都談好了。原PO表示，如今卻見家族的親人和堂弟吵翻，也會不斷找原PO抱怨堂弟「不去考公務員，當什麼水電工」，讓他不知該如何是好。

貼文一出，網友們多認同堂弟的想法，「水電很好的職業啊！專業水電很難找，超級搶手的」、「賺得多且有認識的幫，絕對選水電吧」、「水電工可以賺得比監所管理員多」、「技術類的工作未來才搶手」、「通常沒有任何專業能力的老人家都很推公職，因為不會被裁員，他們只在乎這個而已」。

不過也有部分人認為，水電工屬於體力活，公職的穩定性確實還是一大優點，「但是我爸做水電的還是鼓勵我們去考公職」、「+1，家人也是水電+管線，但都希望去考公職，可能是太操太辛苦了，也有上了年紀撐不住的，並不是每個人的身體條件都適合」、「如果家人幫忙出錢考試，那是真的蠻爽的」、「我爸說上了年紀+有家庭就會知道公職的好」。

對此，則有網友給出能滿足堂弟和家人的「最佳解」，建議堂弟做水電期間可順便考證照，真的撐不住再考公職。網友表示，國營雇員有水電相關職位，非常缺實戰經歷的人，面試直接打高分，之後若真的考上，工作上只需處理一些小事情，「簡直爽到歪頭」。

水電 公務員 考公職 補習 薪資

相關新聞

國考免赴台！陳玉珍爭取建置金門電腦化國家試場

每年有將近20項國家考試，卻只有3項考試在金門有設置考場，讓不少想要報考國考的鄉親增加往來交通的費用。金門立委陳玉珍今天...

他不考公職「當水電工」長輩氣瘋 網反讚未來樂歪：轉國營高分過

公務員工作性質穩定、福利好，不少家中長輩力勸晚輩一搶「鐵飯碗」。不過，Dcard一名網友卻分享，堂弟因人生規畫，和長輩勸他考公職的心願背道而馳...

沒人要當公務員了？地方特考今放榜 一堆類科找不到人

111年特種考試地方政府公務人員考試今放榜，但網友發現，有許多類科未招滿，甚至出現53個類科無人錄取...

導遊領隊國考11、12日登場 取消全台試區入口量測體溫

導遊領隊考試113年起改由交通部辦理，今考試院發布新聞稿，指因應中央流行疫情指揮中心實施的新制管制規定，本周末（3/11...

不鑽研、拚速度 前工程師連中4榜

在科技業戰戰兢兢三年的盧勁源，因私校學歷拚不過國立大學生，灰心求去，改捧鐵飯碗。不過考公職過程卻很波折，曾在短短四個月就...

私校科大拚不過國立大學生 他棄科技業改捧鐵飯碗

在科技業戰戰兢兢三年的盧勁源，因私校學歷拚不過國立大學生，灰心求去，改捧穩定的鐵飯碗。他考公職的過程波折，曾在短短四個月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦