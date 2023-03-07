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導遊領隊國考11、12日登場 取消全台試區入口量測體溫
導遊領隊考試113年起改由交通部辦理，今考試院發布新聞稿，指因應中央流行疫情指揮中心實施的新制管制規定，本周末（3/11、3/12）在全台12考區登場的導遊領隊考試，取消試區入口體溫量測。
考試院指出，除了考試區內備用試場人員需全程配戴口罩外，其餘場所人員，可視健康狀況自主決定要不要戴口罩，相關應試資訊可上國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」、考試院網站該項考試「舉行相關事宜」頁面查詢。
考試院透過新聞稿表示，周末登場的導遊領隊國考在臺北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等12考區，共16個試區學校同步舉行，報考人數總計2萬1183人。
考試院指，領隊人員考試11日進行，報考人數1萬1508人；導遊人員考試12日進行，報考人數9675人。考試院表示，導遊領隊考試93年首次辦理，至今已舉辦過19次，配合國家近年觀光政策，以及協助新住民投入觀光產業等相關政策方向，因此進行調整，設計更符合人力需求的友善考試制度，以選拔適格的導遊領隊人才。
考試院指出，目前設置14種外國語供應考人選試，試題內容也結合導遊、領隊人員執業相關的旅遊、生活、常識等面向議題，要讓考試內容更貼近實務經驗。
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