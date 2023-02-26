免筆試！ 台大學士後護理系招生 只需書審和面試

經濟不景氣，新人起薪低，後悔讀錯科系想轉職，想參加國考卻發現有種種門檻？台灣大學醫學院開辦學士後護理學系，在校可取得1016小時護理學臨床實習時數，符合考選部頒布護理師國考規定，即日起招生至3月3日，不需筆試，只需資料審查和面試。

台大醫院雲林分院表示，課程分為2階段。第1學年至第2學年上學期，在台北校區完成各科基礎醫學、人類發展學、護理學導論、各科護理學等課室教學；第2學年下學期至第3學年上學期，將在雲林校院區完成各科護理學臨床實習，總時數達1016小時以上，符合護理師國考規定。

台大醫院雲林分院表示，雲林是農業大縣，面臨嚴重人口老化問題，除了持續精進老農醫療服務，也把人口老化、高齡醫學視為重要課題，未來會將雲林打造為護理及長照人才培育基地，鼓勵雲林子弟報考，投入台大學士後護理系，畢業後留在家鄉，照顧鄉親長輩。