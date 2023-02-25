曾差0.3分落榜 陳孟慧「先爬起來 就有優勢」

曾以零點三分些微差距，在高考一般民政考試落榜，陳孟慧收拾心情，「誰先爬起來，就有優勢」，第二年衝上全國第七名。他建議，大家能獲取的資源一樣，勝出關鍵就取決於策略與執行力，很多人書讀得多，但臨場發揮不出來也是枉然，因此要「有意識」地讀，邊讀邊模擬作答的情境，把平常練習視為上考場。

就讀宜蘭大學食品科學系期間，陳孟慧已察覺興趣不在此，畢業後當過銷售業務，也待過服務業，但發現薪資待遇跟付出時間不成正比，想要工作與生活平衡的他，決定轉換跑道，改考一般民政。

陳孟慧小檔案 製表／葉冠妤 從零開始學習，對陳孟慧卻沒有太大阻力。他無所不用其極，抓著補習班老師解惑，上YouTube找教學影片自修，想趕快進入狀況的他，每天都是備戰心情。

不過，政治學對他來說是大魔王，陳孟慧說，政治學需要活用，問題核心通常不易看出，若只回答表面，只能拿到基本分，不能光靠死背。他的做法是多跟老師討論、找出思考盲點，每堂課都發問，問到同學都認得。

至於刑法、民法、行政法等法科，陳孟慧表示，第一步先地毯式瀏覽，老師上到哪就讀到哪，後面再開始精讀、複習，做筆記，有些必考的法條務必要背，常考的掌握關鍵字即可。

第一年考，陳孟慧以零點三分些微之差落榜，極為失落的他，在家人勸導下選擇繼續拼，第二年不再心存僥倖，弱科從頭好好再讀過。他說，備考壓力逼得他長了三、四次的針眼，因此找到放鬆的方式格外重要。國考漫長艱辛，路途中跌倒沒關係，只要調整心態，誰先爬起來，就搶得優勢。