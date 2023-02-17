曾差1.5分上榜！38歲美髮師當「大齡考生」 撇質疑成功考取監所管理員

考公職，永遠不嫌晚。38歲的陳立宸，在考上監所管理員前，當過汽車銷售業務、髮型設計師，為追求穩定收入，他鼓起勇氣成為大齡考生。幾度轉換跑道，看來鋌而走險，還須承受外界質疑，但陳立宸說，空想、瞎操心只會失去機會，知道自己要什麼最重要。

退伍後第一份工作是汽車銷售業務，業界廝殺生態，讓陳立宸每個月都像在窮忙。3年後離職到澳洲打工度假，在當地接觸美髮業工作，決定返台往美髮界發展，當時已經28歲的陳立宸，成為美髮界罕見的「高年級」學徒。

苦熬多年，陳立宸雖成為獨當一面的髮型設計師，但店家抽成制度、沒勞健保等惡劣勞動環境，讓他深感買房大不易，心裡也漸漸慌張，剛好有客人分享考取一般警察特考的經驗，讓陳立宸也想嘗試看看。

自認不是很會讀書的他，邊工作邊補習，僅差1.5分上榜，受到激勵，他索性辭職專心備考。回憶最拚時，每天發自內心想一直念書，「就像玩遊戲，還沒破關前就會想一直玩」。但也因過度急切，後期彈性疲乏，「看到書就想吐」，成了陳立宸的致命傷，考得甚至比前次差。

因年齡已經超過警特報考限制，第3年只能轉報考監所管理員。這一次，陳立宸改變心態跟讀書方式，「不能再把自己逼太緊」，更重視讀書效率、品質。由於警察跟監所管理員考科重疊度高，他只需再多花心思在監獄學、監獄行刑法。

陳立宸指出，監獄行刑法是純法條，像讀刑法一樣，勤查法典，將相近、相反或容易搞混的法條標註出來，多看就能加深印象。監獄學考題相對固定，只要精讀理論後，大量練習歷屆試題，就能拿到基本分。

陳立宸說，自己寫字速度慢，為加快作答速度，除每天練筆、練手速，也必須改變答題策略，不求寫到完整、完美，先求把重點有條有理寫出來，「以寫完為主」。

兩度轉行，受盡旁人冷嘲熱諷，連兩次警特落榜，更遭到譏笑。但對陳立宸來說，這些心酸都化為動力，促使他更堅定前進，「很清楚想做什麼，不需要別人支持。」