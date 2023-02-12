有內幕？大三生國考前就知穩上「死亡之組」 網不意外點1關鍵贏眾人

準備國考是條漫漫長路，其中一般行政類科常年因低錄取率又被稱為「死亡之組」。一名網友在Dcard發文表示，今年和一位友人皆有報考公務人員初等考試，然而對方考前過於自信、相信自己一定會上榜的態度，讓他懷疑案情不單純，掀起網友熱議。

原PO表示，最近認識了一名就讀地名國文系的大三考生，似乎在初考前便已對考題瞭若指掌，和他聊天時也信誓旦旦表示「一定穩上一般行政」。果不其然，原PO解答一公布當天就看到他國文、公民、英文都全對，其他專業加起來也只錯一題。

原PO引述該位大三考生的備考策略，指出他只是將考古題寫過3至4遍，更沒有特別去補習，讓原PO不禁好奇，「初考真的那麼容易嗎？還是說他可能認識出題目的人？」

對此，有網友見該名考生就讀國文系，紛紛認為是贏過其他人的關鍵，「底子有差吧，北大中文本身國英底子就夠了，花一點時間吸收專業科目，再去考初考就可以屌虐了」、「我覺得啦以前國高中的念書方式，會決定你準備考試的輕鬆程度，我高中文組資優班，所以初等國文公民，我根本沒怎麼準備，錯的都是專業科目」，也讓原PO直呼太強，「其實國文強就可以打趴一些考生，因為其他科目大家幾乎都是從頭學」。

而針對是否認識出題者的質疑，多數網友則認為不可能。網友指出，由於國考的出題老師會有2位以上，每位各出一份正副題，另名選題老師則會從數份的正副題裡，挑出這次的考試題目，「因此就算他知道出題老師也沒用，因為連出題老師都不知道自己出的那份題目是不是會被選到」。