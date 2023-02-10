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考選部今宣布 112年起高普考試增設宜蘭考區

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
考選部今宣布，112年起高普考試將增設宜蘭考區。 圖/聯合報系資料照
考選部今宣布，112年起高普考試將增設宜蘭考區。 圖/聯合報系資料照

考選部今天宣布，考量宜蘭地區應考人的應試權益和需求，112年起高普考試將增設宜蘭考區，便利應考人就近應試。

考選部指，每年國家考試約舉行19到20次，高普考的報考人數、考試規模和動員試務人力，歷年來都是全年度各項考試之首，目前高普考考區有13個，分別是台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖

考選部近年來衡酌應考人應試便利、考試性質、區域衡平、用人機關業務推動、報考人數與分布等因素，並為了兼顧縣市政府及學校等支援考試人力與試務成本，積極和相關單位研議後，決定增設高普考考區，自今年起高普考新增宜蘭考區，方便蘭陽地區應考人。

考選部指出，109年到111年間宜蘭縣（依應考人報名所填通訊地址）報考人數平均約1600多人；設置考區後，可讓當地和附近區域應考人就近到考場應試，減少交通往返的舟車勞頓。

考選部提醒，今年高普考試將於112年3月14日至23日下午5時受理報名，有意報考者可於國家考試網路報名資訊系統報名，報名前可參閱網路上登載的相關資訊。

高普考 宜蘭 馬祖

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