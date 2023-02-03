寫過的考古題疊起來跟桌子一樣高 高普雙榜錄取

文資維護系出身的賢佩俐，大三早早決定轉換跑道，目標放在高普考人事行政，她為了減輕家裡經濟負擔，拚命打工存補習費與生活費，畢業後繼續準備國考，並且從失敗經驗記取教訓，精進解答技巧，光寫過的歷屆試題，疊起來跟桌子一樣高，也讓她最終順利高普雙榜錄取。

賢佩俐進到雲科大文化資產維護系後，發覺未來出路與想像不夠貼合，在大三萌生考公職的念頭，大四開始準備。但偏偏大四卻是最忙碌的一年，為了籌補習費，她不但打了四份工，同時還要面對畢業專題、系學會會務，每天忙到只睡幾個小時，賢佩俐坦言，到後期幾乎有點放棄考試，選擇先把其他三件事擺在更前面。

為了省錢，畢業後回到高雄老家，賢佩俐沒有繼續報名補習班課程，而是選擇自修，考前再上特訓班，先前努力打工存的錢，也足夠支應她的生活開銷，也相對減輕還沒出社會的經濟跟心理壓力。

賢佩俐說，不同於第一年著重吸收知識，老師教什麼、她就讀什麼，第二年她改以想像「閱卷老師視角」為準備方向，不再膠著枝微末節，而是考試導向，答題也不再只寫自己想寫的，而是如何寫出受青睞的答案。她每一次請教老師，都是自己的答題技巧如何更精進，藉以建立解題模板，供自己在考場上迅速活用。

她舉例，大家容易用口語的字詞詮釋心理學，但其實心理學必須以科學角度作答，專有名詞的定義要先精確，再舉實例，且人事行政處理的是職場議題，所以例子要以職場為主。

考銓制度除了熟記重要法條，賢佩俐提醒，這幾年熱門的年金議題、人力資源管理等內容可以多涉略，多瀏覽國家文官學院「T&D飛訊」、國家人力資源論壇，可增加答題的深度與獨特性。至於常跟考銓搭著讀的各國人事制度，別無他法，只能硬背。