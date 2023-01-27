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「國考比的是用心」為證明自己 體保生考上警察

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
從小就是體保生的陳翌，想透過考取一般警察特考證明只要肯努力、用心，學經歷不會是上榜關鍵。圖/陳翌提供
從小就是體保生的陳翌，想透過考取一般警察特考證明只要肯努力、用心，學經歷不會是上榜關鍵。圖/陳翌提供

對從小就是體保生的陳翌來說，挑戰一般警察特考是為了證明自己。備考過程，他沒有放棄任何一科，想用行動證明運動員不是外界所想的頭腦簡單、四肢發達，他也想藉由上榜鼓勵其他考生，國考比的是誰用心，跟過往學經歷沒有太大關係，只要肯努力，就有機會錄取。

從小就練體育，雖然五專、二技念了台北商業大學財務金融系，但陳翌坦言對財金毫無興趣，像在混學歷拿文憑，二技讀到二下，眼見同學紛紛開始實習、工作，自己仍一片茫然，碰巧妹妹要考警察，陳翌認為警察工作性質也許較符合自己性格，也較有發揮空間，就跟著妹妹考了。

不過，兄妹爬山，各自努力。陳翌在台北，妹妹在台中，陳翌二技畢業後還先去服兵役，在軍中抓緊空檔自修、放假日補習追進度，後期兄妹倆才偶爾互相提點考試重點。

對法律原本一竅不通的陳翌，養成每天看法條的習慣，總共三百多條的刑法，他規定自己一天看三十條，熟悉後一天能看到五十條，他強調，要先慢慢仔細讀懂每一條法條的構成要件，再開始背誦，而且還要知道怎麼連結到實務運用。此外，警察相關法規很多，法條有時彼此競合，他騎車、走路時會思考法條相互衝突時的解決之道，在腦內想出一套完整論述，「想的東西要夠有邏輯，才有力道。」

而理論學說繁多的犯罪學，陳翌則是讀完後彙整出一本筆記，梳理一套體系圖，他指出，學派是大方向，先搞清楚學派特質，同一學派下的學者大抵奠基於相同性質，再延伸不同理論，基本上只要掌握好大方向，多少就會有分數。

陳翌認為，國英、法學緒論都是上考場時的武器，放棄這三科，就等於放棄考試，國英雖然吃老本居多，但他在法學緒論花了很多時間，每天念專業科目前，都會先讀法學緒論，睡前也會背三十到五十個英文單字，當作每天必做的儀式。他說，做完近十年英文歷屆試題會發現某些單字出現頻率很高，至少要把這些單字背起來。

「每個人都有自己的成功方程式，要找到最適合自己的！」陳翌說，有人認為一天要讀十幾小時才算合格考生，也有人建議要組讀書會，但他卻不需要刻意模仿他人方法，只有自己找到的答案與方式，才是屬於自己的。

陳翌小檔案
陳翌小檔案
一般警察特考四等行政警察報考資訊。
一般警察特考四等行政警察報考資訊。

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