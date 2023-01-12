考試院院會修正司法人員特考考試規則

公務員是許多人眼中的鐵飯碗，不過其頻繁加班的文化也讓許多人難以適應，一名想報考公務員的身心障礙者即抱怨，即使辛苦考上公務員，仍要面臨不斷加班的困境，使他開始思考是否還有其他出路。

2023-01-12 12:39