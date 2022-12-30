大學、研究所都提前畢業 花半年高普雙榜到手

大學、研究所都提早畢業的何姵萱，生涯規畫總是比別人超前一步，連準備國考的時間，也花得比別人少一些。只準備六個月，就考取高普考法律廉政雙榜。她建議，備考時要斷捨離，盡量把生活單純化，才能把讀書效率極大化。

何姵萱就讀海大海洋法政系大三時就畢業，原打算超前部署準備司法特考，但念了一個月自覺心未定，轉而推甄成大海洋科技與事務研究所，想進一步研讀海洋法律與政策，她笑說，研究所像誤闖了理工領域，反而讓她跟大學所學漸行漸遠。

碩二寫論文時，何姵萱對畢業出路迷惘，受朋友影響，又重回法律的懷抱，更先「裸考」了一次高普考測試實力。等到論文大功告成後，今年二月農曆年後才開始全心準備考試。也因為試過水溫，讓何姵萱更懂得如何對症下藥。

何姵萱起初對公務員法、刑法頭疼，後來靠著講義、老師版書，再補充解題書，做成自己的筆記，讀久了就領略要義，猶如倒吃甘蔗。她指出，公務員法不能死記硬背，必須理解法條、抓重點來記，投資報酬率其實很高。刑法則是在每堂課後看解題書複習、把答案遮住寫一遍，再註記錯誤，後期只看常出錯的題目。

相較於其他法科，社會學是何姵萱從未接觸過的科目，但社會學對她卻是很「玄」的存在，讀起來莫名地得心應手。她建議，社會學三大家一定要掌握，她以解題書為主，以「社會學與台灣社會」為輔，再整理成自己的筆記。她認為，社會學沒有標準答案，自由發揮空間大，申論時需要一點「唬爛」、跨章節思考的能力。

「書讀完，要寫得出來才是真的」，迫於時間有限，何姵萱一開始鎖定選擇題，有餘力再關照申論題，直到考前參加補習班，在高壓情境下寫考卷，曾有一題二十五分的申論題拿不到五分，才讓她卯起來狂寫考古題，透過題目累積熟悉度。

何姵萱回憶，備考期間，一路心情緊繃、情緒起伏大，也時常惶惶不安，陷入自我懷疑，但她當時心想「反正就是這樣了，就算洞很大，還是要補起來。」此外，她說，斷捨離很重要，盡量把生活單純化，才能把讀書效率極大化。