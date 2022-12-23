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10年前高普考雙榜 10年後再奪雙榜眼

聯合報／ 記者葉冠妤╱台北即時報導

十年前曾錄取高普考人事行政的陳若苓，分別在中央及地方政府、學校歷練過，為了追求另一項興趣，將健康觀念導入公部門，她到台體大體育所進修，更不惜辭掉工作專心完成學業。為重返公部門實踐運動專業，陳若苓花九個月重考高普考，一舉拿下雙榜眼。兩度挑戰國考都考出好成績，她說，訣竅在於保有熱情，以及有效率地讀書。

當年順應父母期待就讀高師大的陳若苓，對教職興趣缺缺，先後考取北藝大傳統音樂所、正式教師，當了一年老師後，更明確知道自己不想待在教育界，索性辭職準備高普考。

當高普考雙榜錄取，如願踏入公部門，陳若苓的自我追尋之路卻還沒結束。拿到音樂碩士，又考了台體大體育所，陳若苓說，負責人事行政的她，在單位看見公務人員業務吃重，卻相對不重視職場身心健康，讓她很想把體適能、健康的觀念帶進公家機關。

從英語教師、傳統音樂，再跨足到體育，陳若苓的每一步都走得膽戰心驚。因為毫無相關經歷，考上體育所後，必須到大學補修學分、練習術科、進實驗室做實驗，為全心完成學業，只好忍痛離職，對陳若苓來說「是痛苦的決定。」

台體大碩士班畢業後，陳若苓馬上重新準備高普考。時隔十年，陳若苓說，現在考試改為素養導向，不能單靠死背，必須懂得活用理論，對於有豐富實務經驗的她反而是優勢，她也笑說，當有了經驗再回頭看題目，也更能體會理論受用之處。

陳若苓指出，前一次準備考試光熟記內容就費盡力氣，這次有更多心力加強考古題，「讀多少都是假的，寫得出來才是真的」，為了增加作答速度，平常就備好例子、標題，幫助自己快速反應。陳若苓說，這招用在心理學這科，讓她比十年前進度了廿分。

陳若苓說，考銓制度、各國人事制度、行政學能交互使用，考銓有許多法規需要理解、記憶，自己不擅長背條文，但能用自己的話闡述，再搭配舉實例來獲取基本分；各國人事制度可多瀏覽人事行政期刊、文章。至於行政法，就靠平常多閱讀大法官釋字、判例跟決議。

花了九個月順利「回歸」，陳若苓說，當想要考上，就會無所不用其極找出最有效率的讀書方式。她分享，不需要花很多時間讀書，而要懂得加強盲點，「把不會的、會考的念起來」，生命有限，考試畢竟只是一個敲門磚，重點是要有效率、不要完美主義。

十年前就考上高普考人事行政的陳若苓，有志在公部門推廣運動觀念，為了完成台體大體育所學業不惜辭職，完成學位後，再花九個月準備高普考，一舉獲得雙榜眼。圖／陳若苓提供
十年前就考上高普考人事行政的陳若苓，有志在公部門推廣運動觀念，為了完成台體大體育所學業不惜辭職，完成學位後，再花九個月準備高普考，一舉獲得雙榜眼。圖／陳若苓提供

高普考 體育

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