真的好想當律師！ 三寶媽實踐夢想兼職讀書成功通過國考

人因夢想而偉大，有女網友以「111年律師勞社法組三寶媽兼職上榜心得」為題，發文分享擔任母親又兼職讀書考律師的上榜心得，引起許多網友讚嘆「太強了」。

原PO在Dcard上分享表示，自己是三個小孩的媽媽，大學畢業於政大教育系，10年前教師實習完拿到教師證，再全職半年後考上教育行政高考，之後當公務員、生兒育女、再就讀國北教大文教法律碩士班，10年後的現在考上律師，直呼因為自己真的很想當律師，「對我而言是很值得記念的10年」。

在讀書計畫上，原PO研究了近年榜首榜眼的上榜心得，她直言雖然沒有榜首的腦袋、時間，但至少要偷學榜首的方法，並比較相似經驗的媽媽考生兼職上榜的心得，最後決定在考前需要完成三件事：打底（需要最長時間）、抓爭點、練題，書最好看3遍以上。

最後她表示，考試的目標就是考上，法學素養是很好的根基，但考試還是需要一點技巧，總結在心態上有三大要點：「有強烈動機」、「徹底了解遊戲規則」、「持之以恆堅持到最後一刻」，雖然並非上榜保證，但總是盡力去做。

許多網友紛紛讚嘆「看到這種出社會一陣子成家立業的人再來考就覺得好厲害好佩服」、「恭喜，真心崇拜能多工，並且都做的很好的人」、「通常看到這種的我都稱為你們不是人類，是異次元世界的強化人」、「太強了，恭喜」、「看了覺得很受激勵」。