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工作擺爛摸魚讀高考 公務員嗆主管：打丙等沒關係、免職再重考

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的同事利用上班時間讀高考科目，工作卻擺爛。非新聞當事者，示意圖／ingimage
網友的同事利用上班時間讀高考科目，工作卻擺爛。非新聞當事者，示意圖／ingimage

政府公職屬於鐵飯碗，不少人搶破頭，然而少數公務員卻可能怠忽職守。有身為公務員的網友抱怨，他的同事為普考榜首，每天上班都一邊準備高考科目，工作卻拖拖拉拉，主管奉勸他認真工作，否則考績可能不佳，竟被對方回嗆「給我丙等沒關係，免職我也可以重考一次」，厚臉皮行徑讓他相當傻眼。

一名身為公務員的網友在論壇Dcard發文表示，他有一位同事是國立大學畢業，應屆以榜首之姿考上普考，家裡不缺錢也不缺房，同事每天上班都一邊準備高考科目，處理工作事項卻拖拖拉拉，甚至擺爛只說「盡力了，能力不足不能把事情做到盡善盡美」。

某次主管看不下去，勸告該同事「你知道上班怠忽職守，你的考績會很難看嗎？」同事回答「我已經盡最大的努力處理每日的事項了，如果我的能力真的不佳，請主管給我乙等沒關係，謝謝主管」，主管無奈回答「你知道我有權力給你丙等嗎？不要以為我不敢打考績丙等」。

想不到同事竟回「不好意思！如果我嚴重造成機構損失或影響機關聲譽，請主管給我丙等沒關係！免職我也沒關係，我可以再考一次普考，謝謝主管的指教！」氣得主管怒罵「我沒見過那麼不要臉的人，你這樣領國家的薪水不會對不起良心嗎？」

最終同事又回嗆，「我對得起自己，謝謝主管的指教！也煩請主管不要進行人身攻擊，若再次發生不排除透過司法程序捍衛自己的權益！」

發文網友表示，「現在主管只敢把簡單的事情丟給他做，比較重大的事情就給別人處理，該同事現在還是每天過得爽爽，每天準時進到辦公室，泡個咖啡吃早餐，然後開始看書、下班準時走人，結論就是不要臉真的天下無敵」。

其他網友則留言「那就給他免職讓他滾」、「同為普考人，完全不敢上班拿書看，畢竟已經出社會了」、「若是考上高考，不免也被黑掉」、「敝單位也有一個普考探花也是一直利用時間讀書」、「公務員不能被壓榨沒錯，但幾乎不做事幹嘛來單位上班，不缺錢還一直要考上高考？那普考單位乾脆不要來報到啊」。

公務員 高考

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