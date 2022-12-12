高考上榜狂炫燿...10年後發展「廢到笑」？ 網：台清交去考都後悔

公務員鐵飯碗人人喊搶，能考上非常不容易。不過一名網友在PTT八卦板上分享，10年前身邊同學考上高考，如今再聚卻成發展最差的一員，貼文掀起網友們熱議。

原PO表示，10幾年前有同學高考上榜瘋狂炫耀，當年年薪70萬，如今房價跟物價全飆上天，大家再次聚餐閒聊，才發現他的年薪如今才90萬初，買不起房、單身未婚，變成發展最不好的那一個。

對比過去大家瘋狂搶考公職的模樣，也讓原PO不禁大嘆「廢到笑」，好奇為何公務員發展性遠輸其他企業，當年畢業時還一堆人推大家入這個坑，更直呼「沒人發現公務員薪水少到很可憐嗎！」

貼文一出，不少過來人留言附和，「有啊，所以離職惹兒（了啊）」、「文組的還可以啦，理組就杯具（悲劇）」、「10多年前考進去的後悔死」、「漲幅真的完全跟不上物價」、「現在沒有擠破頭了，台清交的慢慢不考了，10年前是蠻多台清交去考的，去的87%都後悔，趕快跳回業界賺點錢養家，等50歲之後再回去」。

不過，也有網友認為，公務員的優勢本來就不在於薪水，「公務員優惠也不少，不是嗎」、「真正有當公務員的都知道，公務員重要的不是薪水這種表面的東西，我認識的不少公務員靠超低利息的貸款賺了不少錢」、「軍公教房貸年利率2％不到，要是你同學當年貸款現在早就已經成功了，光是房價漲幅就贏了」。

對此，多數網友仍認為，公務員「鐵飯碗」多人喊搶的最大主因，還是職場的穩定性，「好單位的話，壓力小工時短，薪水剛進就有50k，也穩定不用擔心裁員，已經不錯了」、「穩定還不錯吧」、「你怎麼不說人家求穩不怕裁」、「公務員穩定鐵飯碗啊，私企也許高薪但也有被裁的風險，4X歲後被裁再找也不容易了...」。