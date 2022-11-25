寫錯的考古題當精華 她一舉考上普考狀元

中山大學外文系畢業後，王友音在翻譯社擔任翻譯人員兩年半，雖然穩定，但薪資成長緩慢，受到好友考上司法特考的啟發，讓她決定也挑戰公職。全職準備一年，王友音從邊哭邊檢討考古題的挫敗中，找到進步的路徑，最後一舉考取普考戶政類科狀元。

王友音過去從未想過要從事戶政工作，妙的是，因為在翻譯社協助客戶辦理移民事務，常接觸到戶籍謄本、結縭證書、出生證明等文件，讓她在無形中對戶政業務有了概括理解，因此當她決定報考公職，第一個念頭就是想考戶政類科。

雖然很快鎖定目標，但萬事起頭難，更因毫無法律背景，一開始就遇上行政法這個大障礙，光搞懂法學專有名詞就費盡力氣。當時反覆觀看補習班課程來理解、消化法律觀念與法條內容，花了一段時間才總算適應新的思考系統。

王友音舉例，移民法規考的包括入出國及移民法、兩岸人民關係條例、港澳關係條例，三個法架構大同小異，卻在支微末節上有出入，且變化毫無規律性可言，「沒有撇步，只能硬記」，腦容量差點耗盡，但戶政考的幾乎都是法科，「就是背，法律多摸就會背起來了」，再透過抄寫加強記憶，雖然費心費力，受用無窮。

她還提到，寫考古題時難免會經歷一波陣痛期，以為都會了，寫出來卻是滿江紅，王友音也曾邊改答案邊哭，痛心自己怎麼寫錯那麼多，寫得很挫折，但她說，越後面就會越感受到自己的進步，「寫過的考古題是精華，把錯的練起來，最後一定要重翻」，當看到當初寫錯的地方，會暗自反省怎麼會錯這些呢？這時候就升級了。

王友音建議，備考期間能吃能睡，就盡量吃、睡，該休息就好好休息，該念書就卯起來念，做到俯仰無愧。但她自認，心情放鬆是她這次奪下狀元的主因，原本計畫考兩年才上榜，第一年抱著試水溫的心情參加考試，每一科都盡情揮灑，唯一要求只有每一題都要寫完，「遇到不會的題目，也盡量把會的寫上去。」放鬆、不放棄作答，實力才能發揮到最大。