當警察好帥氣！她捨記者夢拚一般警特全國第10

銘傳大學新聞系畢業的陳佳妤，大三當實習跑警政新聞，卻成了人生轉捩點。原本一心當記者的她，轉而報考一般警察特考，大四一邊應付課業，一邊準備特考，還得背負旁人的唱衰，不服輸的她，應屆就拚上全國第十名。

追求挑戰、愛與人互動的陳佳妤，曾經為了讀新聞系而重考，沒想到大三擔任社會線實習記者，被警察偵查、破案過程所吸引，再加上聽聞媒體低薪環境留不住人，讓她決定獨排眾議，投入一般警察特考。

相對大多數考生，陳佳妤英文程度不差，但她仍不敢懈怠，每天背高中八千單字本，再寫十題英文歷屆試題，把不會的單字、文法整理成一本筆記，搭捷運隨身攜帶翻看。至於克服法條障礙的妙方，則是上YouTube聽朗讀法條的影片，每天當背景音樂聽，聽到「念念」不忘，但她提醒，光背法條還不夠，還必須理解立法原理、爭點、判例，才能加以運用、申論。

理論流派多元的犯罪學，則相對難掌握。陳佳妤認為，犯罪學要讀起來，必須靠「背」，但全背起來太要命，除標籤理論、理性選擇等大理論不能放，再輔以坊間解題書，練習歷屆試題，並且不斷信心喊話，「沒有誰的成功是輕而易舉」，要求自己不要放棄持續耕耘，遇到挫折就靜下心重讀，就會看見還有很多地方可以補強。

陳佳妤說，自己打的如意算盤是靠選擇題「撐場」，每堂課後都即時寫歷屆選擇題，直到考前兩個月參加補習班模擬考，有一題申論題只拿到一分，一記當頭棒喝打下來，嚇得她趕緊去買一桶原字筆、一疊申論紙，每天花十二小時抄解題書，一題抄三遍，直到最後能用自己的話寫出來，臨時抱佛腳的下場，就是寫到手長繭，考前三天需要冰敷鎮痛。

此外，她也建議，別輕忽體格測驗的握力項目，原以為隨便壓一壓都能過關，卻意外跑了三間醫院才通過，差點被刷掉。

陳佳妤自認是「地才」，所有的累積都是靠磨練得來，學測考砸的慘痛經驗，讓她面對國考加倍地戰戰兢兢，過去總熬夜讀書，這次就改成早睡早起，每天早上六點起床、晚上十二點入睡，學校課業盡量在四小時內解決，以最快效率完成，每天再怎麼忙碌，都絕對要抽空念書。

「相信自己一定會成功！」陳佳妤說，備考過程難免有旁人酸言酸語、遭受打擊，當身心疲憊的時候，就稍微躺一下，調整好內心，再告訴自己，既然選擇了這條路就要走完，結局就一定會好轉，如果還沒好轉，那就是還沒走到最後。