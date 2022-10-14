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一連串「意外」...門外漢連過三榜 當上高考狀元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
原本在日本攻讀博士的余子杰，因疫情讓生命轉了大彎，為了撐起一家經濟，他選擇報考公職，交通領域門外漢的他，一舉連過鐵路特考、高普考交通行政，更是高考狀元。圖/余子杰提供
原本在日本攻讀博士的余子杰，因疫情讓生命轉了大彎，為了撐起一家經濟，他選擇報考公職，交通領域門外漢的他，一舉連過鐵路特考、高普考交通行政，更是高考狀元。圖/余子杰提供

新冠疫情讓不少人的生命轉了個彎，余子杰就是其一。以學術作為志業的他，原本在日本攻讀博士班，因疫情爆發返台，豈知意外奉子成婚，為肩負起一家之主的責任，他選擇報考公職，非交通領域出身的他，起初鎖定鐵路特考，更只是順手準備高、普考交通行政類科，最後三榜全上，更是高考狀元。

因醉心文史，從政大台史所碩士班畢業後，余子杰赴日攻讀博班，但念了一年就遇上疫情，暫時回台避難的他，意外奉子成婚。為養家糊口，他到中研院當研究助理，但隨著計劃案去年底完成，工作也結束，於是余子杰一邊在家當起奶爸，一邊考公職。

轉彎的不只結婚生子這一椿，文史背景的余子杰，鎖定的是八竿子打不著的鐵路特考，發現鐵路特考與高普考交通行政考科重疊，乾脆一起準備。由於是門外漢，余子杰起初讀得有些吃力，尤其運輸規畫、運輸經濟學需要計算，又有一堆看不懂的符號與公式，從未接觸過的他難免心慌。

為了克服恐懼，余子杰除了按部就班看講義，搞清楚計算過程，擅長背誦、記憶的他，「把能做到的先做到」，他笑稱自己用了最「笨」的方法，在計算紙上反覆抄寫、演算，熟背公式、定義，寫光十五隻原字筆的水，幸運的是，今年考題大多考定義，讓他在這兩科拿到高分。

他認為「運輸學在解決一般人對運輸需求的問題」，通勤是余子杰學生時代生活的一部分，因此從生命經驗來讀運輸學，特別感同身受，而交通行政的其他專業科目，幾乎都從運輸學衍生，他把主力放在運輸學，從近十年考古題下手，整理出考試方向、趨勢，再以主題編排做成筆記，「一本筆記兩百多頁，翻倒掉頁、分屍，用膠帶黏了很多遍。」

備考期間，由老婆撐起經濟來源，余子杰則在家邊讀書邊帶小孩，很感謝家人的一路支持，讓他更珍惜讀書時間、讀得更認真。走向一條截然不同的生命路徑，余子杰說，壓力對考試沒幫助，壓力大時，不如多背幾條法條舒壓，同時建議考生「放下懼怕」，只要排除懼怕，不一定要本科生，完全可以從新、從零開始。

疫情

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