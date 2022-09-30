她考上普考後半工半讀「高考圓夢」 超勵志讀書方法曝光

公務員向來有「鐵飯碗」之稱，由於薪資穩定、上下班時間固定，成為不少人的就業選擇之一。一名女網友6年前考上普考後，就決定要一邊上班一邊當兼職考生，全力為高考衝刺，日前如願考上，並大方分享讀書心得。

原PO在Dcard上以「#上榜心得（111高考）改變讀書方式後就考上了！」為題，表示自己前後一共挑戰了5年的高考和地方特考，但都跟上榜擦身而過。由於原PO自認很用功在唸書準備考試，因此去年再度落榜後，便決定認真思考讀書方式，也作出新的嘗試與調整，終於在今年考上並擠進前十名。

原PO透露自己準備普考時有報名坊間知名補習班，之後高考就是自己準備，陸續針對當初沒打好基礎的弱科補強，不過行政法、地方自治和人口統計這三科還是會求助補習班幫忙。

原PO表示，她為自己制定的讀書計畫有三個大原則：第一、積少成多；第二、全科「至少」要讀完一輪；第三、確實按表操課（這點非常重要）。考量到下班後能夠運用的時間有限，上完一天班很累了讀書效率也會變差，因此規定自己早上上班前一定要先看一點書，這樣「下班後的壓力會減輕很多」。等到考試前的一兩個月，就重點複習比較弱和比較重要的科目，並叮嚀大家「法條類考前一定要再run一次，不然條號很容易忘」。

此外，今年考前原PO也參加補習班的考前猜題，「尤其考前幾個月最新的修法或解釋，老師也會特別強調」。再來就是心態調整的部分，原PO認為除了努力用功外，「還需要一定的考運」。除了拜文昌帝君，也要隨時把身心狀態調整好，「考運就會隨之而來」。針對這點，原PO特別強調讀書計畫一定要確實執行，心情上就會輕鬆很多，畢竟「我每科都讀完了不然還想怎樣」，而且考前還有時間餘裕把部分科目再重新複習一遍。

最後，原PO勉勵大家，準備考試的過程中每當覺得壓力很大的時候，「我都會告訴自己『沒有人是為了落榜準備考試的』，付出毅力和堅持，總有一天榜上會有自己的名字」。

貼文一出，不少網友紛紛留言表示「恭喜上榜」、「非常謝謝你的分享！一邊讀碩士班一邊考試，連兩年都差一點上榜，覺得很灰心沮喪，這篇文章帶給我力量」、「妳好有毅力，十分佩服，半工半讀蠻累的，撐到最後的都不簡單」。