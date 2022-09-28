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三代傳承驗光師 仁德醫專鍾厚通過驗光師高等考試

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
鍾厚今年參加專門職業及技術人員驗光師高等考試，榮獲全國第25名佳績 ，一家三代傳承驗光師行業。圖／仁德醫專提供
鍾厚今年參加專門職業及技術人員驗光師高等考試，榮獲全國第25名佳績 ，一家三代傳承驗光師行業。圖／仁德醫專提供

苗栗縣仁德醫專視光學科應屆畢業生鍾厚，今年參加專門職業及技術人員驗光師高等考試，榮獲全國第25名佳績，一家三代傳承驗光師行業；校方表示，視光科全體師生同感榮耀。

校方指出，鍾厚同學自小生長於苗栗縣銅鑼鄉，一家三代就在這純樸的小鄉鎮從事眼鏡行業，服務在地居民將近五十年，鍾厚可說是在店裡磨片機器每天運轉的聲音中，伴隨著長大，啟蒙了他對驗光師這行業的興趣與熱忱。

看著不同需求的顧客到來，祖父與父親都能夠把他們的視力需求與眼鏡問題一一處理好，讓在旁邊默默觀看的鍾厚，不知不覺地耳濡目染，希望將來也能擁有這樣的能力，持續幫助於鄰里親友，並且也期待未來能夠學習更多的相關專業知識，從此啟蒙了鍾厚的興趣與熱忱。

國中畢業之後，人生進入新階段時，在家人建議選讀技職學校，學習一技之長，以及個人對於家族事業傳承的使命感，鍾厚決定就讀仁德醫專視光學科，在學五年期間，鍾厚學業成績排名始終保持在全班第一、二名。課業之外，鍾厚連續五年擔任環保股長，每天協助同學處理資源回收，任勞任怨為同學服務，可謂品學兼優。

鍾厚說，視光學科一年級的專業科目「眼球解剖生理學」，課本中關於眼球內部解剖構造，從最簡單的眼球組織與細胞，到複雜的眼球成像系統，以及整個眼球營養供給，讓他感到極大興趣，投入相當時間與耐心，仔細瞭解探究。四年級的眼科實習階段，看到現在高科技時代的發達，人們使用3C產品引發各類的眼睛疾病，已是不可避免的趨勢，需要靠眼鏡來輔助，甚至當今最流行的黃斑部病變，也要靠太陽眼鏡來保護，更確定畢業後要從事驗光師行業。

鍾厚在實習結束返校後，利用五年級一整年的時間，配合學校為考生精心規劃的輔導課程，努力不懈，並準備每次的模擬考試。這一年，他的模擬考成績平均全班第一名，畢業成績排名全年級第二名，榮獲議長獎，並在這次高考報名上千人中，名列第25名，可謂全力以赴，實至名歸，堪為學弟妹的楷模。

校長黄柏翔表示，視光科五專部畢業生，除了鍾厚勇奪111年驗光師第25名外，更在這次驗光師高考中，創下高達68.18%的錄取率，高於全國29.17%的錄取率一倍以上，表現傑出，大放異彩，具體實踐本校「畢業即就業」的技職育才方針，成果豐碩，全校師生同賀。

苗栗縣 實習 高考

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