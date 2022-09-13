110年高普考錄取大學排行 靜宜名列私校前十大

考選部日前公布110年高普考錄取人數分析，大學畢業生在畢業3年內報考且錄取高普考占當年度錄取人數的52％，靜宜大學以16名錄取人數進入私校前十大，靜宜指出，該校透過完善及專業課程與訓練，讓學生提前熟悉產業發展趨勢，具備所需相關技能，也能投入公務部門一展長才，開拓未來職場生涯。

考選部表示，高普考試是國家遴選初任公務人員最大型的考試，也是國家甄拔現代化政府所需治理人才的重要管道，近3年來高普考試平均錄取率9.75％，競爭激烈受社會各界矚目。

考選部為協助青年學生認識國家考試積極投入公職，期望加強與各大學校院教育端之連結，未來高普考試應試專業科目將朝向彈性多元方向進行調整，共同培育及推展招募優質公務人力蔚為國用。

靜宜大學職產長魏清圳表示，該校以職涯探索、境內外實習、就業輔導與媒合、產學合作等創新培育策略，協助學生從零哩啟航，大一、大二學生進行探索職涯、創新創意學習；大三、大四學生優化求職履歷、瞭解產業現況，並整合興趣探索、學習規劃、實習橋接與就業媒合，以四年一貫就業培力，讓學生成為產業及公部門所需專業人才。

靜宜大學為協助學生認識國家考試投入公職，校方設有專業證照獎勵辦法，各系所也積極規劃相關課程、專題演講及營隊等活動；以國考常勝軍的法律系為例，該系致力培育具備法律專業知識及健全人格的法學人才，針對國家考試開設各種案例研習等課程，並提供24小時開放的自習空間，各科教學助理也協助解答相關問題；更自建歷屆國考題庫開放學生線上練習，並舉辦法律大會考等，學生能運用學校資源，藉由模擬國考培養實力。

靜宜食品營養學系創系至今近半世紀，有別於他校相關科系多將食品、營養兩大專業拆系，該系堅持「只分組、不分家」，讓學生能跨領域學習，並透過參與產學合作機會磨練基本功和專業知識；畢業後可透過考取營養師證照、食品技師及高普考食品衛生檢驗科等，發揮所學投入職場，在各領域貢獻所長。