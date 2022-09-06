國家護理師專技高考 中華醫大應屆生蘇豈玉榮登榜首

111年國家護理師專技高考剛放榜，中華醫事科技大學五專護理科應屆畢業生蘇豈玉榮登榜首。蘇豈玉今天返校感謝學校和系上老師培育，校長孫逸民為蘇豈玉的優秀表現大讚是華醫之光。

蘇豈玉拿下護理師專技高考最高分、今年6月中華醫大五專部護理科畢業她在這次國考平均成績超過90分，居全國6018位新科護理師之首。

護理系系主任蔡富棉表示，今年護理師專技高考，題型變化多，考生普遍反應題目偏難，甚至也有一說是近7年最難的，全國平均錄取率只有45.31%，蘇豈玉卻考出總分452.5分，平均90.5的高分，在6千多位錄取考生中名列榜首，相當優秀與難能可貴，更可見她在備考時間的投入與用心，對各科目有非常紮實的學習。

考出高考榜首好成績，蘇豈玉除在第一時間和家人分享喜悅，並透過電話把好消息告訴班導和系上老師，今天返校向導師周家怡、系主任蔡富棉等師長致謝，感謝過去5年來的教學與輔導，並在國考準備過程不時鼓勵及安排複習課、模擬考，讓她加深學習印象，考出好成績。

台南市永仁國中畢業的蘇豈玉，五專入學時讀的是食品營養科，後來發現自己的興趣在護理，家人也鼓勵她朝興趣升學，一下時參加校內轉科到護理就讀，因為比其他同學慢了一學期到護理科，好強的她加倍用功努力，二年級開始到畢業，都以優異的學業成績在班上名列前茅。

蘇豈玉表示，榜首是榮耀，但未來能將所學的護理知識和專業技能幫助病患，也可照顧好身邊的家人朋友的健康，是她時時提醒自己及持續要努力的。會繼續完成二技學位，畢業後再思考直接進入醫療臨床工作或是讀研究所。

蘇豈玉也分享護理師國考的經驗提醒學弟妹，一定要對國考各科的課業學習認真投入、提早做準備，學校上完的課程回家後一定要複習加深印象。此外，寫出自己的讀書計畫，畢業前最後一年至少每天看國考科目數小時的書，讀書一定要理解，有理解很多科目都可以融會貫通，越讀越有效率。