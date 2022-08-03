實驗教育法規彈性時有爭議　學者評：辦學容易收拾難

實驗教育向上延伸至大專校院，但過去實驗機構就曾爆發辦學爭議。學者呼籲，實驗期程、排除法條等問題過去學校多不會主動揭露，家長亦不熟悉導致爭議四起，若要選擇實驗教育一途，需自行掌握期程、法規，評估是否影響未來升學規劃和就業進路。也有學者認為，實驗大學更是「興辦容易收拾難」，辦學應做好長遠規畫。

根據學校型態實驗教育實施條例，學校法人需提出實驗教育計畫並由審議會通過，計畫其中一項需包括實驗規範。以實驗大學為例，於實驗規範內可不適用大學法、私立學校法、學位授予法等部分規定，但應載明不適用的相關規定，未排除者則仍適用。

政大教育系教授秦夢群說，為給予辦學彈性，實驗大學可不受部分大學法、學位授予法等規範，但此舉也讓部分大學產生疑慮，擔心外界對授予學位產生質疑，導致一般大學不願投入。再者，過去曾爆發實驗機構期程一到就關門的爭議，未完成的學生必需轉學。

秦夢群表示，實驗學校要辦幾年均會寫入計畫中，報考的學生應要自行留意期程，過去已經爆發過相關爭議，學生要自己先做功課了解權益。

靜宜大學監察人陳振貴指出，實驗教育機構、學校宣傳上多主打師資、課程、教學方法招生，但各校排除哪些法條、主管機關核定的實驗期程時間等多不公布，多要學生自己掌握。學生若要考慮進入實驗學校或機構，一定要先和學校了解，再評估是否符合未來升學規畫、就業進路等。

此外，現在考公職等多設有大專校院學歷門檻，前國教院院長吳清山則評估，實驗大學畢業後，學生若持相關學歷要投入高普考、技專人員考試可能無法採認，未來考選部等相關機關還是要再同步認定。

吳清山也呼籲，實驗大學需投入的人、物力成本一定比中小學高，學校要先做好長遠規畫，避免重蹈過去部分學校和機構，三、五年便出現經營瓶頸等狀況，導致草草收場衍生出社會問題，「興辦容易，收拾難。」