快訊

余正煌委由律師反擊：到現在沒看過林智堅論文 也懶得看

南部船廠群聚員工不是BA.5 羅一鈞：研判社區有傳播鏈

恢復期8個月！林哲瑄新竹一撲傷肩確定開刀 本季提前報銷

專技高考中醫第一階段考試 明年取消列考國文

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
考試院。本報資料照片
考試院。本報資料照片

考試院院會今通過，修正專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則，中醫師第一階段考試刪除列考國文，並自2023年第一次中醫師第一階段考試適用。

考試院說明，全國中醫四校五系於今年3月召開全國中醫醫學校院會議，獲致中醫師第一階段考試宜刪除國文科目的共識，並函請本院建議檢討修正。

考試院表示，經考選部審慎評估並徵詢職業主管機關、相關職業團體及各校意見，考量專技人員考試，旨在評鑑應考人專業執業資格及專業學識經驗是否勝任，中醫師考試應以中醫師臨床基礎照護執業能力為評量，中醫學系學生研讀典籍文獻、醫療文書寫作、撰擬臨床病例報告等，已具備閱讀及理解中醫古代醫藥典籍的專業知能，應可完全涵蓋國文科目評量綜效，且現行其他醫事人員考試已未列考國文，因此決定，自2023年第一次中醫師第一階段考試起，刪除列考「國文（作文與翻譯）」科目。

中醫 醫師 考試院

延伸閱讀

獨／分科測驗加考國英有望？教部拋三考科範圍曝

國中國文／視、聽、嗅、味、觸覺五感臨摹 「摹寫法」有哪些技巧？

網紅美容針灸名店 中醫院長詐領健保點數遭訴

下床腳跟著地痛 足底筋膜炎中醫針灸可緩解

相關新聞

考試院通過 三項特考 增列需用名額308名

考試院院會今通過，111年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、移民行政人員考試增列需用名額308名。

專技高考中醫第一階段考試 明年取消列考國文

考試院院會今通過，修正專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則，中醫師第一階段考試刪除列考國文，...

每天算數學算到哭 拚上北市教甄狀元

教甄四度失利的陳力熒，今年直視弱點，正面迎擊最令她頭痛的數學科，每天算數學，算到痛哭流涕也不逃避，也因為數學分數提升，再...

正面迎擊弱點！她非師範出身「4度落榜」 今年奪北市教甄狀元

教甄四度失利的陳力熒，今年直視弱點，正面迎擊最令她頭痛的數學科，強逼自己每天算數學，算到痛哭流涕也不逃避，也因為數學分數...

今年特考地方政府公務員考試 12月10日起舉行

考試院會今天通過，今年特種考試地方政府公務人員考試，定於12月10日（星期六）至12月12日（星期一）舉行。

醫事人員電腦化測驗周末登場 申論題首次線上作答

今年度規模最大的醫事人員電腦化測驗，將於7月23日至25日登場。考選部今天表示，報考人數計1萬3048人，其中諮商心理師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。