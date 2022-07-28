專技高考中醫第一階段考試 明年取消列考國文

考試院院會今通過，修正專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則，中醫師第一階段考試刪除列考國文，並自2023年第一次中醫師第一階段考試適用。

考試院說明，全國中醫四校五系於今年3月召開全國中醫醫學校院會議，獲致中醫師第一階段考試宜刪除國文科目的共識，並函請本院建議檢討修正。

考試院表示，經考選部審慎評估並徵詢職業主管機關、相關職業團體及各校意見，考量專技人員考試，旨在評鑑應考人專業執業資格及專業學識經驗是否勝任，中醫師考試應以中醫師臨床基礎照護執業能力為評量，中醫學系學生研讀典籍文獻、醫療文書寫作、撰擬臨床病例報告等，已具備閱讀及理解中醫古代醫藥典籍的專業知能，應可完全涵蓋國文科目評量綜效，且現行其他醫事人員考試已未列考國文，因此決定，自2023年第一次中醫師第一階段考試起，刪除列考「國文（作文與翻譯）」科目。