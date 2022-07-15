從教別人看見自己弱點 他不藏私連過公職4榜

「認真準備的最大動力，就是為了回答別人問題！」能在高普考、地方特考經建行政類科連過四榜，黃聖閔的致勝關鍵是一顆不藏私的心，當他越是熱切地教導旁人，得到的回饋就多，「回答別人提問的同時，也可以發現自己的弱點。」

就讀高雄科大資管系的他，大三就清楚自己對資管沒興趣，於是決定挑戰公職，由於高職念的是商科，黃聖閔選擇報考經建行政，從大四開始準備，但態度過於鬆散，直到當年高普考以些微差距落榜，他才真正覺醒，轉變心態應戰。

因為不喜歡動手練習題目，黃聖閔採用的方式是反覆聽補習班課程的錄音檔，坐不住的時候，就拿起耳機聽課，久而久之，老師的聲音縈繞在腦海裡，看到題目還會浮現老師說的話。

而他認為，寫一題考題要花半小時，用想的，半小時就能完成一張考卷，因此通常只用眼睛瀏覽考古題，在心裡大致模擬申論答題架構，但這一招偏偏碰上統計學就失效。

自認對統計學有概念的黃聖閔，準備考試後發現統計比想像難得多。他強調，純看公式不會跟統計變成好朋友，必須反覆練習、實際交手，才能加深印象，因此幾乎一兩天就會碰一次統計題目。

除此之外，毫無法科背景的他，第一年幾乎放飛商事法，第二年則嚴陣以待，從頭讀過第二、第三輪，溫習補習班課程錄音檔，光保險法就重聽了20幾遍，更與朋友組成遠距的商事法讀書會，每周打電話給彼此、互相提問。

黃聖閔也指出，經濟學、公共經濟學、國際經濟學、貨幣銀行學四科關聯性高，針對唯一有選擇題題型的經濟學，他透過大量練習選擇題，釐清模糊觀念，經濟學算是基底，其他三科則是更深入的分支探討，只要經濟學讀得好，其他科也能讀通。

109年高普考失利後，黃聖閔痛定思痛，年底就考上地特，由於是預估缺，於是他繼續準備110年的高普考，而已經有「資歷」的他，成了補習班同學們的求助對象。黃聖閔說，從新手身上反而學到很多東西，「我第二年可以進步很快，主要是因為教別人。」

他笑說，原本只是厚臉皮，告訴大家有問題都可以問他，當話一說出口，他便更有動力、更加倍用功讀書，也在別人的問題之中，進一步發現自己的問題。