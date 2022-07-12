高普考周末登場 重要資訊考選部報你知

本年度規模最大、報考人數最多的國家考試「111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試」，將於7月15日至19日，在台北、桃園、新竹、蹹中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等13考區連續舉行5天。

7月15日至16日兩天由普通考試率先登場，設52類科，36個試區；17日至19日三天接續進行高考三級考試，設89類科，37個試區。

考選部表示，每年辦理19次國家考試，尤其高普考試為最大型國家考試，均須煩勞各考區縣市政府洽借場地並投入大量人力、物力，始能順利完成。為精進各項試務工作，如期如質完成每場國家考試，近期特別就試務人力、物力、經費、考試期程及節次時間、試務設備相關配置等事項進行問卷調查。

考選部指出，經統計回復意見結果顯示，各縣市政府及洽借試區學校對上述所列事項，滿意度多達8成以上，顯見各縣市政府及試區學校，協助考選部齊力辦理國家考試深具成效。長年以來，各縣市政府及各試區學校一直是扮演甄拔國家社會所需人才的協同角色，未來考選部將持續彙集地方政府及各界回饋意見，不斷地檢討精進，提升辦理國考效益。

考選部表示，考量目前疫情發展情形，加以高普考試應考人數眾多，籲請應考人發揮自律精神及同理心，考試期間做好個人防護及配合相關防疫措施，如為「自主健康管理」及「自主防疫2日內快篩為陰性」得外出者，應主動提前通知考選部，以利安排備用試場應試。

考試期間如屬受防疫規定管制被限制不得外出者，為保護自己並尊重他人，不得進入試區應試。此外，國家考試防疫措施將持續配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，考試期間，應考人如有出現身體不適情形，將會安排護理人員進行評估處置。