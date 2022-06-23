原民碩士論文研究部落經濟 區別漢人視角探龍鬚菜產銷

中山大學社會學系原住民碩士在職專班首位畢業生出列！那瑪夏布農族人Humhum Ispalidav，漢名周曉鳳，撰寫碩士論文「高雄市那瑪夏原鄉的龍鬚菜產銷關係初探」，以部落視角深入研析部落經濟問題，獲高分通過。口試當天，許多族人穿著特色族服為她打氣，周曉鳳還準備了研究主題「龍鬚菜」分送眾人。

周曉鳳表示，身為原民，研究部落文化，透過與漢人研究者截然不同的視角，加深了解族人文化，學習研究方法，未來定能在職場上對部落政策、建設與問題貢獻心力。

38歲的周曉鳳在職場打滾多年嚮往返校進修，剛好碰到中山大學原碩專班招生，周六上課的專班讓她便於兼顧公職與家庭。周曉鳳是社工背景，就住在部落裡，了解部落經濟的重要，於是想研究長年作物龍鬚菜產銷對部落發展的影響。

她觀察7年來，那瑪夏龍鬚菜種植面積從不到1公頃暴增到50公頃，規模僅次於花蓮地區；以往漢人大盤商收購價格普遍低落，直到部落族人成功打入大盤商，主導了市場，收入穩定了，部落經濟也獲得改善。

中山大學社會學系教授王宏仁表示，周曉鳳的研究主題跟原鄉經濟發展息息相關，過去討論如何改善原鄉經濟，很少人從原鄉在地人的經驗出發，看到族群差異造成的經濟問題。例如大盤收購者幾乎都是漢人，原民要打入既有的產銷網絡，十分不容易，有了如此深度的在地調查，制訂相關政策才可以更貼近現實的需求。

王宏仁表示，過去台灣社會總是認為原民比較專精在運動休閒或藝術文化，社會系原住民碩士在職專班，希望打破如此的刻板印象，期待可以培養全方位的原民政策制定人才。