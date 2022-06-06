他37歲想考高普考 網曝1關鍵：40歲前考上都值得

不少人都以考上公家機關為目標，不僅薪資待遇有保障，上下班時間也較固定。一名網友在網路上發文，表示自己目前已經37歲，質疑「去考高普考划算嗎？不知道考上後會不會不適應」，而貼文底下也掀起討論。

一名網友在PTT以「37歲還要考公家機關高普考適合嗎？」為題發文，原PO透露自己已經37歲，不知道現在去考高普考是否划算，也擔憂考上後會不會不適應，又或者因為年紀大了，所以已經沒有考試能力。在貼文最後，原PO詢問網友，「有沒有過37歲考高普考的八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「40歲前考上都值得啦，上班25年」、「適合啊，不會因為年紀不錄取與開除，還可以穩穩等終身俸，適合生平無大志只求穩的中年人」、「看單位吧，如果去到爽缺，剛好開始適應退休」、「40歲前有辦法做滿25年都適合，甚至以後還得延後退，45歲都可以考慮」。

另外，也有網友分享自身經驗，「我同事有50歲才考進來的，跟不上但也沒人趕的走」、「我有遇過竹科50歲退休，太無聊來考高職的」、「我只知道比我爛的都上了」、「我這邊有50歲考進來的，直接說他什麼什麼沒辦法做」、「我表姐30歲考到60歲了還沒考上」。