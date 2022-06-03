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找到適合自己的讀書方法 國考新手1年雙榜

聯合報／ 記者葉冠妤╱即時報導
原本從事飯店櫃檯工作的黃秀芸，不想再做服務業，於是報考公職，找到屬於自己讀書方法的她，一年左右就考上普考、地方特考。圖/黃秀芸提供
原本從事飯店櫃檯工作的黃秀芸，不想再做服務業，於是報考公職，找到屬於自己讀書方法的她，一年左右就考上普考、地方特考。圖/黃秀芸提供

黃秀芸原本學以致用，高雄餐旅大學畢業後，進到飯店擔任櫃台人員，但輪班制又低薪，讓她身體逐漸無法負荷，也心生迷惘，做不到一年就辭職到澳洲打工度假，返國後投入公職考試。準備一年多，黃秀芸順利考取普考一般民政探花、地方特考。她認為，不是一天花十幾個小時讀書就有用，最重要的是找到適合自己、能發揮能力的方法。

離開飯店業後，黃秀芸到澳洲打工，讓她更加確認自己不想只做苦勞，返台後決定報考穩定的公職。餐旅科系出身的她，面對國考考科，是十足的新手，每科都是從零開始，由於知識含量大，黃秀芸起初的每一步都舉步維艱，尤其學生時代，有老師盯、有學校進度跟著走，成為全職考生後，時間全由自己掌控，要學會自律，光這一點，就是難以跨越的山頭。

黃秀芸說，即便找到屬於自己的讀書方式跟作息，眼前的路，更是一場高低起伏長征。如政治學對她而言，概念抽象、範圍廣博，不像法科只要一條條法條慢慢背就上手，學科理論必須融會貫通、靈活延伸運用。黃秀芸指出，自己沒有特別的克服秘訣，就是花時間，「一遍讀不懂，就多讀幾遍。」

地方自治則是有法條，又有理論，黃秀芸回憶課本讀完第一遍時，滿腦子冒出「我到底看了什麼」的問號，只好再把課程錄音檔拿出來，從第一堂重頭聽起，邊聽邊看課本、做筆記，前後讀了三、四遍。再加上，考國考前，黃秀芸從未寫過申論題，連申論題是什麼都不知道，只能慢慢練習建立書寫架構，從看書作答練起，再慢慢拼湊、整合答案，闔起書本寫出一篇完整答案。

黃秀芸分享，她曾經仿效考上的學長姐日讀十幾個小時，但讀書時間過長反而耗盡體力，無法吸收，也因為壓力導致睡眠狀況差，經調適後，她了解自己累了就必須休息，也需要適度放鬆。她強調，適合別人的讀書方法不見得適合自己，要找到能揮發最大效益的方法。

打工度假 澳洲 科系

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