考選部：6月起調整3項國家考試防疫措施

因應中央流行疫情指揮中心更新新冠疫情各種管制身分類型及防疫規定，國家考試防疫措施必須配合調整。考選部今天表示，自6月起調整3項國考的應試限制及防疫措施。如因傳染病防治法規規定無法應試者，可檢具證明文件，於考試前後15天內向考選部申請全額退費。

考選部分別邀請感控防疫專家、協助辦理國家考試之各縣巿政府及衛生福利部、教育部代表共同研商調整國家考試防疫措施。考量考試公平性、應考人應試權益、參與考試人員健康安全，及考選部與地方政府和試區學校的防疫量能等各種因素。

考選部指出，應考人若有以下情形之一，在限制不得外出期間，均不得到場應試，且嚴禁進入試區。包括確診且在指定隔離治療機構或指定處所隔離（含居家照護）；為指揮中心發布的具感染風險民眾追蹤管理機制的「居家（或集中）隔離」、「居家（或集中）檢疫」、「自主防疫（3+4的「4」及0+7的「7」）2日內快篩陽性」。

其次，「自主健康管理」及「自主防疫2日內快篩為陰性」可外出者，可參加國家考試，並安排於備用試場應試。增加各試區備用試場種類及數量，提高試區護理人員、備用試場監場人員的人力配置。

考選部表示，依衛福部規定受防疫管制的應考人，應主動提前通知考選部。考選部也會將名單與指揮中心「確診」、「居家隔離」、「居家檢疫」名單加強勾稽比對至考試結束。請應考人確實遵守防疫規定，如有違反之情事，除依試場規則之規定予以扣考、扣分或不予計分外，並以傳染病防治法規定依法告發。

舉行考試第一天須繳交健康關懷表，請應考人誠實填列。提供試區用餐隔板，應考人於試場內用餐者一律使用隔板，且於指定處所固定座位用餐，並注意座位間距。避免移動及非必要之接觸、交談，用餐完畢立即戴好口罩。備用試場應考人不得外出用餐；試區提供有代訂便當服務。

考選部指出，監場人員依不同試場有適宜的防護設備，一般試場監場人員執行監場工作時，須正確配戴口罩、防護面罩及使用酒精消毒雙手；備用試場監場人員則必須正確配戴口罩、穿戴簡易型隔離衣、防護面罩、手套及使用酒精消毒雙手，以強化其安全防護。

考選部表示，試務工作人員於擔任試務工作前，必須完整接種3劑疫苗滿14天。電腦化測驗適用以上防疫措施，惟在備用試場應試者改採紙本試題，並以2B鉛筆劃記試卡作答。相關「國家考試防疫措施應考人、陪考人應配合事項」，考選部將於6月2日下班前公告於考選部全球資訊網，請應考人密切注意。

考選部表，如因傳染病防治法規規定無法應試者，可檢具證明文件，於考試前後15天內向考選部申請全額退費。

由於國家考試的屬性與升學考試性質不同，無法全然比照升學考試以外加名額方式處理辦理補考，且性質與國家考試相近的教育部受託辦理的教師甄選也無補考，考選部將在兼顧考試公平性、應考人權益、地方政府防疫量能等前提下，配合指揮中心防疫政策及疫情發展，持續滾動調整國家考試防疫措施。