國考考生確診不得補考 立委批犧牲考生權益、恐釀黑數

疫情延燒，參加外語導遊考試的J小姐和S先生因確診，被迫放棄外語導遊考試的口試，形同第一輪通過的筆試也作廢。對此國民黨立委林為洲說，國家考試近期還有近10萬考生，考試院不願和指揮中心協調措施，只會犧牲更多考生權益、甚至爆發疫情黑數。

林為洲和國民黨立委萬美玲、鄭正鈐今在立法院舉行記者會，讓J小姐和S先生等不得補考的考生透過網路連線陳情，考生表示，3月通過筆試，但近期確診，考試院規定不能參加口試、僅提供退報名費一半，他們希望可以透過補考、視訊考試或保留一試資格明年再繼續口試等，都遭拒絕。

出席記者會的考試院代表考選部專門委員周麗珠則堅定表示，根據法規，且為維持公平性，無法提供確診考生補考和視訊考試，一試成績也不能保留。

林為洲則批評表示，最近的國中會考，教育部讓確診者補考，也讓居家隔離或檢疫的考生另外安排考場，且不只教育部，勞動部等也都對考生有研擬相關防疫措施，就是因為「紓困條例」有賦予指揮中心應變權力，但執掌國家考試的考試院卻統統不理，不去和指揮中心討論，罔顧考生權益「顢頇無能」，考試院長該下台了。

J小姐也表示，沒有人希望確診，但出現像他這樣不能補考的案例，已經有她的考生朋友，不敢做快篩，就怕不能繼續考試，白費準備心血。

萬美玲也說，國家考試制度對疫情的因應措施混亂，包括將登場的高普考約8.9萬人，每種考試都沒針對確診或居隔考生設計配套，且考選部對於考生的健康掌握只是靠考生自由心證，如果有確診考生因此冒險應考，那是不是會增加更多黑數？疫情是否更難控制？