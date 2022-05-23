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邊工作邊考公職要多強信念？ 過來人親曝動力源自「這一壓力」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友邊兼職邊考公職，上網向其他人請教如何克服心魔。示意圖／ingimage
一名網友邊兼職邊考公職，上網向其他人請教如何克服心魔。示意圖／ingimage

公職是大家眼中公認的鐵飯碗，不過並非人人都能當全職考生，許多人得一面工作一面備考，一名網友就在網上發文，擔憂自己因兼職賺錢比不過全職考生，並詢問其他人如何打消這種負面想法。

一名女網友在Dcard發文稱，她正在準備考公職，但只有每天兼職下班後的幾個小時能念書，讓她十分擔心自己複習不完，比不過那些一天花8小時準備的考生，也因此愈念愈缺乏動力，於是向網友請教如何改善這一念頭，又該抱持什麼信念才能拼上公職。

網友們紛紛熱心回應，建議原po應該注重效率而非時間，「妳應該算的是妳的精讀時間，像我每天專注就是只有三到四小時，其他多的都很沒效率，不如工作」、「重點不是讀多久，是有沒有讀進去腦子裡，很多人坐在圖書館一整天，實際看書頂多也兩三小時」、「一天讀8小時也不可能每天每個時段都用80%以上的精神讀」。

也有人用自己考試時抱持的信念鼓勵原po，在沒專長於私企薪水會不高的壓力下努力，「在外面上班後才知道錢難賺，保持著補習費好貴，不要浪費的信念，就考上了」、「每天鼓勵自己，這些努力會有成果，撐過去後就能當國家養的有牌米蟲」、「認真說，沒有專長出去哪個私企都很爛，這樣一想就會湧起努力念書的衝動了」。

考公職 Dcard

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